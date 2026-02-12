Ντοκουμέντο: Στο Σινικό Τείχος με τους στρατολόγους του ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Στο επίκεντρο της δικαστικής και στρατιωτικής έρευνας βρίσκονται πλέον συγκεκριμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα, τα οποία αποδομούν τους ισχυρισμούς του Σμηνάρχου που προφυλακίστηκε πρόσφατα με τη βαρύτατη κατηγορία της κατασκοπείας.

O FLASH παρουσιάζει τις εικόνες που «καίνε» τον αξιωματικό, αποτυπώνοντας τις συναντήσεις του με πρόσωπα-κλειδιά του κατασκοπευτικού δικτύου.

Στο Σινικό Τείχος με τον «Steven»



Η πρώτη φωτογραφία-σοκ χρονολογείται από το 2024, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που είχε πραγματοποιήσει ο Σμήναρχος στην Κίνα. Σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία του πλανήτη, το Σινικό Τείχος, ο Έλληνας αξιωματικός ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στον άνθρωπο που οι αρχές ασφαλείας έχουν ταυτοποιήσει ως τον άμεσο στρατολόγο του: τον περιβόητο «Steven».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ταξίδι το δίκτυο επιχείρησε να χρησιμοποιήσει και μια γυναίκα ως «δόλωμα», η οποία εμφανίστηκε μαζί με τον Steven. Ωστόσο, ο Σμήναρχος δεν φάνηκε να συγκινείται από την παρουσία της, με αποτέλεσμα η στρατολόγηση να ολοκληρωθεί αποκλειστικά από τον Steven. Ήταν ο άνθρωπος που του παρέδωσε το ειδικό κινητό τηλέφωνο με το κρυπτογραφημένο σύστημα επικοινωνίας και το ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) για τη λήψη πληρωμών σε κρυπτονομίσματα.

Η φωτογραφία αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα τουριστικό ενθύμιο, αλλά για τις αρχές είναι η απόδειξη της φυσικής επαφής και της οικειότητας που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον ξένο πράκτορα.

Η συνάντηση με τον «William» – Ο «εγκέφαλος» του δικτύου



Το δεύτερο ντοκουμέντο είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό. Σε αυτό, ο Σμήναρχος εμφανίζεται μαζί με τον «William», ένα πρόσωπο που ο ίδιος ο αξιωματικός φέρεται να κατονόμασε στις καταθέσεις του ως τον ιεραρχικά προϊστάμενο του «Steven».

Ο «William» θεωρείται από τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών ως το «υψηλόβαθμο στέλεχος» που συντόνιζε τη δράση του δικτύου και έδινε τις τελικές εντολές για το ποια έγγραφα και πληροφορίες έπρεπε να αποσπαστούν από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κοινή τους παρουσία στη φωτογραφία επιβεβαιώνει ότι ο Σμήναρχος δεν περιοριζόταν σε επαφές με «χαμηλόβαθμα» στελέχη, αλλά είχε πρόσβαση στον πυρήνα της οργάνωσης.

Το χρονικό της πτώσης



Ο Σμήναρχος, ο οποίος μέχρι πρότινος θεωρούνταν ένας έμπειρος αξιωματικός με πρόσβαση σε απόρρητα αρχεία, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την καθαίρεση και πολυετή κάθειρξη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών του συσκευών, ενώ οι φωτογραφίες από το ταξίδι στην Κίνα το 2024 θεωρούνται η «κορυφή του παγόβουνου».

Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η ανάκριση είναι το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε στην εθνική ασφάλεια και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα εντός του στρατεύματος που ενεπλάκησαν στις δραστηριότητες του «Steven» και του «William».