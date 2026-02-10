«Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα» - Προφυλακιστέος ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά από την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.



«Αναγκάστηκα λόγω πίεσης και φόβου»

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Βασίλης Χειρδάρης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά την απόφαση, μετέφερε το κλίμα υπό το οποίο έδρασε ο εντολέας του. Όπως υποστήριξε, η εμπλοκή ξεκίνησε από μια συναλλαγή με ιδιωτική εταιρεία από την Κίνα, η οποία όμως γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη.



Από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος βρέθηκε στην Κίνα, άρχισε να δέχεται ασφυκτικές πιέσεις για τη χορήγηση νατοϊκών εγγράφων και ευαίσθητων πληροφοριών.



Σύμφωνα με τον κ. Χειρδάρη, ο κατηγορούμενος αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε μια διαδικασία που δεν επιθυμούσε, καθώς δέχθηκε ευθείες απειλές για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του.

Η γραπτή δήλωση του κατηγορουμένου



Ο κ. Χειρδάρης ανέγνωσε δήλωση του εντολέα του, στην οποία ο ίδιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του χωρίς να αναζητά δικαιολογίες:



«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο.Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.



Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαιζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.



Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία.»

«Καμία εμπλοκή άλλου προσώπου»



Η υπεράσπιση ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπήρξαν συνεργοί, διαψεύδοντας τις φήμες περί εμπλοκής Ελληνίδας συνεργάτιδας. «Ήταν μια λάθος επιλογή. Το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και η δικαιοσύνη οφείλει να ερευνήσει τα πάντα», σημείωσε ο κ. Χειρδάρης, τονίζοντας τη γενναιότητα με την οποία ο πελάτης του αποδέχθηκε τις κατηγορίες.