«Έσκισαν» τους αιθέρες οι Έλληνες πιλότοι στην άσκηση «Orion 2026» - Εντυπωσιακές εικόνες

Επιβλητική ήταν η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας στην πολυεθνική άσκηση «Orion 2026», που ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 με επιτυχία στη Γαλλία.



Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Mirage 2000-5 και ανάλογο προσωπικό της 331 Μοίρας, από την 114 Πτέρυγα Μάχης, το οποίο μεταστάθμευσε στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, της Γαλλίας.



Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκε ευρύ φάσμα αποστολών που κάλυψαν το σύνολο των αεροπορικών επιχειρήσεων. Οι αποστολές εκτελέστηκαν σε περιβάλλον προσομοίωσης σύγχρονων και σύνθετων απειλών, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και την περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.



Στην άσκηση συμμετείχαν με αεροσκάφη, εκτός της Γαλλίας και της Ελλάδας, η Γερμανία με Tornado και το Κατάρ με Rafale.

