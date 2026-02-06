Αυτός είναι ο 54χρονος Έλληνας από τη Ροδόπη που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανική κορβέτα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία με την υπόθεση που φαίνεται να είναι μια απόπειρα σαμποτάζ σε κορβέτα στο σημαντικότερο στρατιωτικό ναυπηγείο της χώρας, το Blohm + Voss, στο λιμάνι του Αμβούργου.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, του 54χρονου Έλληνα μουσουλμάνου Ναΐμ M., από τη Ροδόπη, μπογιατζή στο επάγγελμα και του 37χρονου Ρουμάνου Μάριαν Λ., συγκολλητή στο επάγγελμα. Ο 54χρονος φέρεται να εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι.

Two workers at the Blohm + Voss shipyard in Hamburg's port were arrested on suspicion of attempting to sabotage German Navy corvettes in 2025.



The suspects are a 54-year-old Greek man (Naïm M., a painter/decorator) and a 37-year-old Romanian man (Marian L., a…

Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα BILD, οι δύο άνδρες φέρονται να επιβιβάστηκαν στις 26 Ιουνίου 2025 στο πολεμικό πλοίο «Köln», το οποίο βρισκόταν σε φάση ανακαίνισης.

Στόχος της φερόμενης δολιοφθοράς ήταν το μηχανοστάσιο, δηλαδή η «καρδιά» του πλοίου. Οι εισαγγελικές Aρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες, ενεργώντας από κοινού και συνειδητά, απενεργοποίησαν τον κύριο διακόπτη παροχής ρεύματος στον πίνακα ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει το πλοίο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και οξυγόνο, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας ανεμιστήρας άρχισε να καπνίζει και ένας πυκνωτής υπερθερμάνθηκε. Μόνο χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση υπαλλήλου του ναυπηγείου, ο οποίος αντιλήφθηκε τον καπνό, αποφεύχθηκε πιθανή πυρκαγιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, αν το περιστατικό δεν είχε γίνει έγκαιρα αντιληπτό, θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή ζημιά ή ακόμη και ολοκληρωτική καταστροφή της κορβέτας.



Η υπόθεση όμως δεν σταματά εκεί. Οι Aρχές εξετάζουν και δεύτερη πράξη δολιοφθοράς, αυτή τη φορά στο πολεμικό πλοίο «Emden». Σύμφωνα με τις ενδείξεις, περίπου 20 κιλά χαλίκι φέρονται να τοποθετήθηκαν στον χώρο του κινητήρα – ένα υλικό που μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες και ύπουλες βλάβες, χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτή τη μέθοδο «σιωπηλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό σαμποτάζ».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο Μάριαν Λ. φέρεται να συνέχισε να εργάζεται στο ναυπηγείο για μήνες, παρότι υπήρχαν ήδη εντάλματα σύλληψης εις βάρος του. Το ζήτημα αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του ναυπηγείου.

Εξετάζεται η εμπλοκή ρωσικών δικτύων κατασκοπείας

Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να στρατολογήθηκαν από ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας, ενδεχομένως στην περιοχή των ουκρανο-ρουμανικών συνόρων. Δεν έχει διευκρινιστεί αν και πόσα χρήματα τους υποσχέθηκαν για τις πράξεις τους.

Διέμεναν για ένα διάστημα στο Αμβούργο σε κατοικία που συμβίωναν Ρουμάνοι και Έλληνες εργάτες και εκεί φέρεται να ήρθαν σε επαφή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γερμανικού μέσου ενημέρωσης.



Ο 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη τελικά στο ναυπηγείο του Αμβούργου, ενώ ο Έλληνας ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Ροδόπης, στο Κοπτερό, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, με τη συνδρομή των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: