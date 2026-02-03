Σαμποτάζ στο γερμανικό ναυτικό; Συνελήφθη Έλληνας για δολιοφθορά σε πολεμικά πλοία

Στη σύλληψη ενός Έλληνα 54 ετών κι ενός Ρουμάνου, 37 ετών, οι οποίοι εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου και θεωρούνται ύποπτοι -από τις γερμανικές Αρχές- για πράξεις δολιοφθοράς σε κορβέτες του πολεμικού ναυτικού της χώρας, προχώρησαν η Κρατική Ασφάλεια της πόλης, σε συνεργασία με την Εισαγγελία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συντονισμένες εφόδους στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας. Παράλληλα, ερευνήθηκαν διαμερίσματα που φέρονται να ανήκουν στους δύο υπόπτους στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Η επιχείρηση οργανώθηκε με τον συντονισμό της Eurojust, του ευρωπαϊκού οργανισμού για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έδρα τη Χάγη.



Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι δύο άνδρες φέρονται να προχώρησαν το 2025 σε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό ναυτικό, ενώ αυτά βρίσκονταν αγκυροβολημένα σε ναυπηγείο του Αμβούργου. Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχαν τρυπηθεί καλώδια, είχαν παραβιαστεί ηλεκτρονικά συστήματα και είχαν υποστεί φθορές κρίσιμα μηχανολογικά μέρη.



Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, οι κατηγορούμενοι φέρονται -άλλοτε από κοινού και άλλοτε μεμονωμένα- να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα πλοίου, να τρύπησαν γραμμές τροφοδοσίας γλυκού νερού, να αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμου και να απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας στα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι ζημιές εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, λίγο πριν η κορβέτα «Emden» σαλπάρει για το Κίελο, στα μέσα Ιανουαρίου.



Όπως επισημαίνει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία ή να καθυστερήσουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια της Γερμανίας όσο και τη μαχητική αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και στην αναζήτηση ενδεχόμενων εντολέων της δολιοφθοράς.



Η κορβέτα «Emden» ανήκει στον τύπο 130 και αποτελεί μία από τις πέντε νέες κορβέτες που παρήγγειλαν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις το 2017, στο πλαίσιο προγράμματος συνολικού κόστους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πλοίο βαφτίστηκε στο ναυπηγείο Blohm + Voss στις αρχές Μαΐου 2024 και πραγματοποίησε την πρώτη εκτεταμένη θαλάσσια δοκιμή του στα μέσα Ιανουαρίου 2025, τέσσερα χρόνια μετά την τοποθέτηση της καρίνας του.



Οι κορβέτες επρόκειτο να σταθμεύσουν στη ναυτική βάση Hohe Düne, κοντά στο Βαρνεμούντε, και να υποστηρίζονται τεχνικά από το Κίελο, με αποστολή τη θαλάσσια επιτήρηση και την ενισχυμένη παρουσία της Γερμανίας στη Βαλτική Θάλασσα.