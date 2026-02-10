Δημοσκόπηση που προκαλεί αίσθηση: Τι φοβούνται οι Γερμανοί για την παγκόσμια ειρήνη

Σχεδόν τα δύο τρίτα των Γερμανών θεωρούν πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες μείζονα απειλή για την παγκόσμια ειρήνη τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέα αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση του σχετικού ποσοστού σε σύγκριση με το 2024.

Η έρευνα διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Άλενσμπαχ για λογαριασμό του Κέντρου Στρατηγικής και Υψηλότερης Ηγεσίας και έδειξε ότι το 65% των ερωτηθέντων απάντησε τις ΗΠΑ στην ερώτηση ποια χώρα θεωρεί ότι συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 46%, ενώ το 2024 μόλις το 24% των Γερμανών χαρακτήριζε τις Ηνωμένες Πολιτείες απειλή για τη διεθνή ειρήνη.

Παρά τη θεαματική αύξηση των αρνητικών απόψεων για τις ΗΠΑ, η Ρωσία παραμένει η χώρα που οι περισσότεροι Γερμανοί θεωρούν ως τη μεγαλύτερη απειλή. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 75% και 82%, με τη φετινή έρευνα να καταγράφει ποσοστό 81%.

A majority of Germans now see the United States as a threat rather than an ally.



A new INSA (Institute for New Social Answers) poll found 61% of Germans view Trump as a danger to their country.



Only 24% still consider him an ally.



Even more striking: in 2025, an Allensbach… pic.twitter.com/2QxSbRiyym — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 26, 2026

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 46% των ερωτηθέντων εκτιμά επίσης ότι η Κίνα αποτελεί χώρα που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 19 Ιανουαρίου, σε δείγμα 1.077 Γερμανών πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής της Γερμανίας τα επόμενα χρόνια, μόλις το 3% των συμμετεχόντων το θεωρεί πολύ πιθανό, ενώ το 28% απάντησε ότι το κρίνει πιθανό. Αντίθετα, το 40% χαρακτήρισε ένα τέτοιο σενάριο απίθανο και το 5% πολύ απίθανο, ενώ το 24% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ