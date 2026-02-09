Focus: Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή - «Fake news ότι ήταν Σύρος»

Έλληνας πολίτης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη είναι ο 26χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας του ελεγκτή Serkan C., ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης σε περιφερειακό τρένο της Ρηνανίας-Παλατινάτου στη Γερμανία.

Το γερμανικό περιοδικό Focus απορρίπτει ως fake news τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι ο φερόμενος δράστης είναι Σύρος ισλαμιστής και επικαλούμενο αξιόπιστες πηγές τονίζει ότι ο 26χρονος που φέρεται να σκότωσε τον Serkan C. είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον ελεγκτή δεν είναι Έλληνας, αλλά Σύρος που ταξίδευε με ελληνικά έγγραφα».

Το ρεπορτάζ στη συνέχεια κάνει ειδική μνεία σε παραποιημένο άρθρο σε γερμανική εφημερίδα, ενώ αναφέρεται επίσης και σε αντίστοιχο παράδειγμα από ελληνική ιστοσελίδα.



Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει επίσης τα εξής: «η Εισαγγελία του Τσβάιμπρυκεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Έλληνας πολίτης. Το ότι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Focus, καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».



Όπως επισημαίνει το Focus, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να σπείρει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».



Υπό κράτηση ο 26χρονος



Σε ρεπορτάζ του το δημόσιο δίκτυο SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης που είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».

Με πληροφορίες από Deutsche Welle και Focus