Εξελίξεις με τον θάνατο του ελεγκτή από 26χρονο Έλληνα - Καρδιακό επεισόδιο υπέστη ο πατέρας του

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η θανατηφόρα επίθεση από έναν 26χρονο Έλληνα σε βάρος 36χρονου ελεγκτή εισιτηρίων της Deutsche Bahn, με το τραγικό περιστατικό να βυθίζει στο πένθος όχι μόνο τους συναδέλφους του αλλά και την οικογένειά του.

Το θύμα, ο Serkan C., πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, δέχθηκε βίαιη επίθεση εν ώρα υπηρεσίας σε περιφερειακό express τρένο, λίγα λεπτά μετά την αναχώρησή του από σταθμό στην περιοχή Λάντστουλ, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Η επίθεση μέσα στο τρένο

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Zweibrücken, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (2/2) κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων.

Ένας 26χρονος επιβάτης ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δεν διέθετε εισιτήριο, φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο 36χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία.

Μάχη για τη ζωή του – Κατέληξε δύο ημέρες μετά

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση και ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, ενώ λίγο αργότερα διασώστες ανέλαβαν την ιατρική του υποστήριξη.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή επί δύο ημέρες. Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σκορπίζοντας θλίψη στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Δραματικές στιγμές για την οικογένεια

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο όσο ο 36χρονος νοσηλευόταν σε κώμα. Δίπλα του βρίσκονταν και οι δύο γιοι του, ηλικίας 13 και 11 ετών.

Όπως μετέφερε συγγενικό του πρόσωπο στην Bild, τα παιδιά αποχαιρέτησαν τον πατέρα τους στο νοσοκομείο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Ο εκλιπών περιγράφεται από συναδέλφους του ως ήρεμος, ευσυνείδητος και ιδιαίτερα αφοσιωμένος στη δουλειά του.

Καρδιακό επεισόδιο υπέστη ο πατέρας του

Η τραγωδία επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη οικογένεια, καθώς ο πατέρας του θύματος υπέστη καρδιακή προσβολή όταν ενημερώθηκε για την επίθεση.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε και έχει ήδη λάβει εξιτήριο, με την οικογένεια να προσπαθεί πλέον να διαχειριστεί συλλογικά το πένθος.

Συνελήφθη ο δράστης – Αντιμέτωπος με κατηγορία ανθρωποκτονίας

Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από τις Αρχές. Πρόκειται για Έλληνα πολίτη, ο οποίος – σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες – δεν διαθέτει άδεια παραμονής στη Γερμανία και δηλώνει κάτοικος Λουξεμβούργου.

Αρχικά είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο μετά τον θάνατο του ελεγκτή η κατηγορία αναμένεται να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερώσει την ελληνική πρεσβεία, χωρίς μέχρι στιγμής ο κατηγορούμενος να έχει ζητήσει προξενική συνδρομή.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος δεν ήταν γνωστός στις Αρχές πριν το περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιολογούν:

μαρτυρίες επιβατών

υλικό από κάμερες ασφαλείας

ιατροδικαστικά ευρήματα

Το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στη Γερμανία για την ασφάλεια των εργαζομένων στις δημόσιες συγκοινωνίες και τα μέτρα προστασίας τους κατά τη διάρκεια ελέγχων.