Γερμανία: 26χρονος Έλληνας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η άγρια επίθεση που δέχθηκε 36χρονος ελεγκτής σε περιφερειακή αμαξοστοιχία της Γερμανίας, με τον άτυχο άνδρα να υποκύπτει σήμερα το πρωί στα βαρύτατα τραύματά του. Δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές και το δημοσίευμα της Bild, είναι ένας 26χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ. Ο 36χρονος ελεγκτής, Serkan C., πατέρας δύο παιδιών, επιχείρησε να ελέγξει τα εισιτήρια μιας παρέας τεσσάρων ατόμων. Ο 26χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν διέθετε εισιτήριο, άρχισε να λογομαχεί έντονα μαζί του. Παρά τις προσπάθειες του ελεγκτή να η, ο δράστης τον έσπρωξε και άρχισε να τον χτυπά με μανία στο κεφάλι. Ο ελεγκτής κατέρρευσε στο δάπεδο του βαγονιού, ενώ αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί δέκα λεπτά να τον επαναφέρουν στη ζωή με τεχνητή αναπνοή.

Χωρίς μόνιμη κατοικία ο δράστης

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι 26 ετών, Έλληνας πολίτης, ο οποίος δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, ενώ η εισαγγελία διέταξε ήδη τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η Deutsche Bahn, μέσω της επικεφαλής της Evelyn Palla, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την «εντελώς παράλογη βία» που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο εν ώρα καθήκοντος.

Ενός λεπτού σιγή σε όλη τη Γερμανία

Η είδηση του θανάτου του Serkan C. έχει βυθίσει στο πένθος τον κλάδο των σιδηροδρομικών. Σήμερα στις 15:00, σε όλους τους σταθμούς και τα τρένα της Γερμανίας, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 36χρονου πατέρα, με ταυτόχρονες αναγγελίες από τα μεγάφωνα. Το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στη χώρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την έξαρση της βίας από επιβάτες.