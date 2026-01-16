Μυστήριο με τη σύλληψη δύο Κινέζων στα Σπάτα - Είχαν συστήματα που παραπέμπουν σε μυστικές υπηρεσίες

Πολλά ερωτήματα, για το τι σκόπευαν να κάνουν με την τεχνολογία που είχαν αναπτύξει, καλείται να απαντήσει η ΕΛΑΣ και ενδεχομένως κι άλλες υπηρεσίες μετά τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο Κινέζων ηλικίας 29 και 31 ετών.



Πρόκειται για άτομα που είχαν συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025 για εξαπάτηση πολιτών κοντά σε εμπορικό πάρκο στα Σπάτα, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει ακόμα και κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας για να αποκτούν πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα ανυποψίαστων πολιτών. Μάλιστα, στον χώρο αποσκευών του ΙΧ αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσαν οι δύο Κινέζοι εντοπίστηκε ολόκληρο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα, το οποίο παραπέμπει ακόμα και σε μυστικές υπηρεσίες.

Ελληνική Αστυνομία

Πρόκειται για τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιείται στο κυβερνοέγκλημα και σίγουρα φαντάζει περίεργο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε απλά και μόνο για να εξαπατηθούν δύο πολίτες και να τους υφαρπάξουν περίπου 1.500 ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησαν για να ψωνίσουν καλλυντικά.



Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατασκεύασαν κλώνο κεραία κινητής τηλεφωνίας τον οποίο έβαλαν στο όχημά τους, αποκτώντας πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και σε βασικά στοιχεία -όπως το ΙΜΕΙ- των συσκευών πού επιχειρούσαν να παγιδεύουν.



Αυτοί γίνονταν με την υποβάθμιση του δικτύου από 4g σε 2g, κάτι που σήμαινε χαμηλότερο πρωτόκολλο ασφαλείας άρα και πιο εύκολη πρόσβαση στη συσκευή. Η έρευνα των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς σκόπευαν να κάνουν οι δύο Κινέζοι.