Για stalking κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της η αστυνομικός που τον κατήγγειλε για revenge porn

Για νέες απειλητικές συμπεριφορές εναντίον της, έκανε λόγο η αστυνομικός που είχε καταγγείλει τον πρώην συντρόφό της για revenge porn και ξυλοδαρμό.

Τον περασμένο Οκτώβριο η Έλενα Μπομπού δήλωσε δημόσια ότι είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, επίσης αστυνομικού, «για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber που ήταν μέλη και άλλοι αστυνομικοί».

Μάλιστα, ανέφερε ότι η εικόνα που είχε διαμορφωθεί αρχικά στη δημοσιότητα για εκείνη ότι δήθεν έκανε χλιδάτη ζωή στο Ντουμπάι, ήταν ψέματα που διέσπειρε ο πρώην σύντροφός της προκειμένου «να την καταστρέψει».

Η αστυνομικός επανήλθε σήμερα Πέμπτη (15/1) σε νέες καταγγελίες για τον σύντροφό της, τονίζοντας ότι έχει παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα που του έχουν επιβληθεί.

«Εμμονικός και παρανοϊκός ο συγκεκριμένος πρώην σύντροφός μου, στον οποίο ήδη έχουν επιβληθεί αυτεπάγγελτα περιοριστικοί όροι από την Εισαγγελία Αθηνών και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την Ελληνική Αστυνομία», είπε η αστυνομικός, σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

«Κρυβόταν πίσω από αμάξια»

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού μου στο νυχτερινό κέντρο, έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να με προσεγγίσει ξανά. Πριν από λίγο καιρό μάλιστα παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα και ήταν κάτω από το σπίτι μου κρυμμένος πίσω από αμάξια», ανέφερε.

«Εννοείται ότι κατέθεσα πάλι μήνυση για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων και απειλή υπό τη μορφή επίμονης παρακολούθησης», πρόσθεσε η αστυνομικός.

Όπως είπε, «μετά από όλα αυτά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέληξε να κάνει μήνυση εις βάρος μου».

«Δεν φοβάμαι, δεν οπισθοχωρώ, δεν συμβιβάζομαι. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμώρητες», κατέληξε η Έλενα Μπομπού.