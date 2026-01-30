Ερωτικό σκάνδαλο με διαρροή sex tape «δονεί» το Μαυροβούνιο - Αλληλοκατηγορίες για εκβιασμό

Στη δίνη ενός τεράστιου πολιτικού σκανδάλου με ροζ αποχρώσεις βρίσκεται το Μαυροβούνιο, μετά τη διαρροή sex tape ενός υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου και μιας συμβούλου του προέδρου της χώρας.

Στο σκάνδαλο εμπλέκεται η Μιριάνα Πάικοβιτς, γενική διευθύντρια για την Προώθηση και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας Ντέγιαν Βούκσιτς. Οι δυο τους παραιτήθηκαν με διαφορά εβδομάδων ο ένας από τον άλλον, μετά την κοινοποίηση του υλικού με τις προσωπικές τους στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προκάλεσε θύελλα οργής στην κυβέρνηση.

«Δεν θα υπήρχε ζωή για μένα»

Η διαρροή φέρεται να δείχνει την Πάικοβιτς να έχει σεξουαλική επαφή με τον παντρεμένο Βούκσιτς. Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα Pobjeda του Μαυροβουνίου, η Πάικοβιτς κατηγόρησε τον Βούκσιτς ότι την εκβίασε με το βίντεο, την ύπαρξη του οποίου ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε, μέχρι αυτό να διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Πάικοβιτς μάλιστα ενθάρρυνε «κάθε γυναίκα» να απορρίψει την ιδέα ότι πρέπει να παραμείνει σιωπηλή. «Ήρθα σε επαφή με την ακραία βία της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το πρώτο άτομο δίπλα στον πρόεδρο της χώρας, το πρώτο άτομο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, μου έλεγε επίμονα και εκτενώς κατά τη διάρκεια συζήτησης ότι δεν θα υπήρχε θέση για μένα και καμία ζωή στο Μαυροβούνιο».



Η Πάικοβιτς δήλωσε ότι η αποχώρησή της από το πόστο της οφείλεται σε προσωπικούς λόγους, ωστόσο κατηγόρησε τον Βούκσιτς ότι την απείλησε με το sex tape προκειμένου να σιωπήσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Πάικοβιτς είπε: «Μου το είπε αυτό προσωπικά, αφού αρνήθηκα να ενεργήσω όπως μου ζήτησε». Η Πάικοβιτς είπε επίσης ότι φοβόταν ότι ο Βούκσιτς θα την έβλαπτε λόγω του ρόλου του στον τομέα της ασφάλειας.

«Για παράδειγμα, όταν κάποιος σε εκβιάζει. Κάποιος πιο ισχυρός σε εκμεταλλεύεται για μια χάρη, για κάποια συμπεριφορά που δεν θέλεις εκείνη τη στιγμή, και αν αρνηθείς να την κάνεις, θα παραδοθείς σε κάποιον που αποτελεί την ενσάρκωση της ανώτατης κρατικής εξουσίας», είπε.

«Κανείς δεν θα σε χτυπήσει σωματικά, διανύουμε τον 21ο αιώνα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστρέψουν τη ζωή σου για κάθε λόγο».



Και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν τις κατηγορίες εναντίον τους και υπέβαλαν μηνύσεις.



Η Πάικοβιτς υπέβαλε καταγγελία για μη εξουσιοδοτημένη διανομή άσεμνου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας της.



Σύμφωνα με τους Serbian Times, ισχυρίζεται μάλιστα ότι δέχτηκε απειλή από σταθερό τηλέφωνο μέσα στο γραφείο του προέδρου.

Σε μια ηχογράφηση, φέρεται να ακούγεται μια φωνή να προειδοποιεί ότι «όλο το Μαυροβούνιο θα δει» που περιλαμβάνει υλικό που την αφορά.

«Ήθελε πολιτική ανέλιξη»

Μετά τη δημοσιοποίηση του σεξουαλικού περιεχομένου, ο Βούκσιτς παραιτήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου - επικαλούμενος επίσης προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρει η Sun.

Σε δήλωσή του, ανέφερε: «Απορρίπτω όλους τους ανακριβείς, ελλιπείς και μεροληπτικούς ισχυρισμούς με τους οποίους, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, μου αποδίδεται ευθύνη για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και τη διανομή των αμφισβητούμενων ηχογραφήσεων».



«Είδα αυτό το περιεχόμενο για πρώτη φορά μόνο όταν άρχισε να κυκλοφορεί παράνομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».



Ο Βούκσιτς κατηγόρησε την Πάικοβιτς ότι έκλεψε το τηλέφωνο που φέρεται να τον κατέγραψε να την απειλεί.



Ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει «ανησυχητικά μηνύματα» από άγνωστο αριθμό που απαιτούσαν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για να γίνει δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας - αλλιώς θα διακινδύνευε τη δημοσίευση των ηχητικών ηχογραφήσεων.



Αναφερόμενος στην Πάικοβιτς χωρίς να την κατονομάσει, είπε: «Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, μόνη της ή μέσω ατόμων στα οποία επέτρεψε τη χρήση του περιεχομένου από το τηλέφωνό της, επιχείρησε να ασκήσει μη εξουσιοδοτημένη επιρροή στη διαδικασία εκλογής δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου».



Ο Βούκσιτς κατηγόρησε επίσης την Πάικοβιτς ότι επικοινώνησε μαζί του και προσπάθησε να τον εκβιάσει ώστε να υποστηρίξει την πολιτική της ανέλιξη.



Η Πάικοβιτς ανακρίθηκε αργότερα από τις αρχές, αφότου ο Βούκσιτς υπέβαλε αναφορά στην οποία κατηγόρησε απόπειρα εκβίασης, κλοπής και κατάχρησης τηλεφώνου.



Ενώ παραμένει ασαφές ποιος δημοσίευσε το βίντεο με τις σεξουαλικές επαφές, η εκδικητική πορνογραφία αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα στο Μαυροβούνιο.



Όσοι καταδικαστούν μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.