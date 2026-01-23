Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Νιώθω πολλή απογοήτευση για την ανθρωπότητα - Ελπίζω σε δικαίωση»

Στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn. Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, καθώς πρόκειται να προβληθεί το επίμαχο βίντεο. «Τις δύσκολες στιγμές είναι που όλοι θέλουμε τη μαμά μας! Ωστόσο έχω τους φίλους δίπλα μου, έχω το παιδάκι μου και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου», είπε η Τούνη στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno”.

«Η δικαιοσύνη είναι αυτή που πρέπει να μιλήσει»

«Σήμερα καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισής μου και μετά είναι οι μάρτυρες της άλλης πλευράς. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν το περίμενα ότι είναι τόσο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Εγώ πρακτικά απλά στέκομαι στην αίθουσα και ακούω όσα διαδραματίζονται, δεν έχω κάποιον λόγο. Νιώθω ντροπή μεγάλη που μέχρι σήμερα, 9 χρόνια μετά, αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει ποτέ να μου ζητήσουν μια συγγνώμη. Υπάρχει βίντεο, είναι η πιο ισχυρή απόδειξη, όποιος τολμήσει να το αμφισβητήσει θα έχει να κάνει με τον Άρειο Πάγο.

Σήμερα είναι να προβληθεί το βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη να το κάνω. Έχω όλα τα συναισθήματα μέσα μου μαζεμένα. Νιώθω πολλή απογοήτευση για την ανθρωπότητα. Ελπίζω σε δικαίωση. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που πρέπει να μιλήσει. Εύχομαι και ελπίζω σε μια δίκαιη απόφαση και σε μια παραδειγματική τιμωρία».

Κεκλεισμένων των θυρών

Ο δικηγόρος της Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε με τη σειρά του. «Ζητήσαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών η δίκη. Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει, μελετήσει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί εδραία δικαστική πεποίθηση. Αν βρεθεί μια δικαστική κρίση που θα πει ότι την ώρα που συνευρίσκεσαι στο σκοτάδι με τη σύντροφό σου έρχεται ένας άγνωστος δίπλα κι εσύ του χαμογελάς δυο φορές, τότε θα έχουμε υπέρβαση των ακραίων ορίων της κοινής λογικής κι εκεί πέρα ορθώς θα πρέπει να επιληφθούν και τα αρμόδια θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης».