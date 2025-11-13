Ιωάννα Τούνη: Συγκινημένη, ευχαριστεί δημόσια όσους την στήριξαν μετά την δίκη για το revenge porn

Η Ιωάννα Τούνη μετά την αναβολή της δίκης για το revenge porn video και την στήριξη των διαδικτυακών της φίλων, αλλά και των κοντινών της ανθρώπων, θέλησε να τους ευχαριστήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και ανήρτησε δύο βίντεο.

«Αυτή εδώ είναι η γλώσσα αγάπης των φίλων μου, όταν ξέρουν ότι δεν είμαι καλά και θέλουν να μου φτιάξουν τη διάθεση. Τους ευχαριστώ και τους λατρεύω τους φίλους μου. Ήμουν περίεργα τις τελευταίες ημέρες, οπότε γι’ αυτό πήρα απόσταση και δεν ανέβασα κάποιο story. Τώρα είμαι κάπως καλύτερα και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο γιατί πετάω για Αθήνα να πάρω τον Παρούλη, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά έχω τους καλύτερους φίλους και τους καλύτερους ανθρώπους το κόσμου δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα» εξομολογήθηκε.

Και κλείνοντας ανέφερε: «Χάθηκα λίγο τις τελευταίες ημέρες, καθώς χρειαζόμουν λίγο χρόνο να ηρεμήσω. Είμαι καλύτερα σήμερα και ήθελα να να σου πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" για τα άπειρα μηνύματα και την τόση στήριξη. Είστε υπέροχοι και με συγκινήσατε. Αλήθεια, ευχαριστώ».