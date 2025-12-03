Τούνη: «Ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά - Δέχομαι χυδαιότητες και απειλές για τη ζωή μου»

Μετά την δήλωση που έκανε ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση revenge porn που αφορά στην Ιωάννα Τούνη, η επιχειρηματίας- influencer ξέσπασε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες λέγοντας:

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια που δίνω έναν αγώνα για να δικαιωθώ, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και λίγο μετά έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά. Έχω στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Έχω δεχτεί χυδαιότητες, προσβολές, απειλές για τη ζωή μου, αλλά τίποτα πια δεν με φοβίζει. Τίποτα δεν με λυγίζει, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο δικός μου. Είναι για όλες. Είναι για όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό, εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει με την απόφασή της να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

Τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, που το περιθωριοποιεί, που το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα όπου ο θύτης συνεχίζει ανενόχλητος στη ζωή του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που διαπομπεύτηκα από τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο. Είναι προκλητικό και εξοργιστικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα. Επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του, την ώρα που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκα ηθικό κανιβαλισμό.

Δέχτηκα ανθρωποφαγία. Όλα επειδή με μετέτρεψε σε τρόπαιο, επειδή θέλησε να με εκδικηθεί, δημοσιοποιώντας το πιο προσωπικό και πιο ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια! Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα χρειαστεί να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει».

Θυμίζουμε ότι ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων είχε πρόσφατα δηλώσει μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι δεν έχουν καμία σχέση με την διάδοση του βίντεο: «Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη».