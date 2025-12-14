Ιωάννα Τούνη: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη» - Σιγή ιχθύος για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για άλλη μια φορά η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά λόγω της δημόσιας κόντρας που έχει ξεσπάσει με τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, τον οποίο κατηγόρησε ανοιχτά ότι παραποίησε γεγονότα σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Την Κυριακή το πρωί η γνωστή επιχειρηματίας και influencer επέστρεφε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης από ένα ταξίδι στο Μεξικό. Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» την συνάντησε, ωστόσο η Ιωάννα Τούνη απέφυγε ευγενικά να κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τις πρόσφατες εξελίξεις.

«Είχα 100 ώρες πτήσης, δε θα ήθελα κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ», είπε αρχικά, τονίζοντας την εξάντλησή της.

Παρά την επιμονή της ρεπόρτερ, η Ιωάννα Τούνη παρέμεινε αμετακίνητη: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση. Να είστε καλά».

Το χρονικό της διαφωνίας

Η κόντρα ξέσπασε όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια του παιδιού τους, λέγοντας σε συνέντευξή του ότι την μοιράζονται 15 και 15 ημέρες τον μήνα.

Ως απάντηση, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε βίντεο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. «Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας, ναι, εκεί πρέπει να βγω και να πω: "Συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει". Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές...» υποστήριξε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι αυτή η ρύθμιση ισχύει μέχρι ο γιος τους να γίνει 4 ετών και να ξεκινήσει η υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα παραμείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι εκείνη μεταφέρει τον Πάρη στην Αθήνα, μία φορά τον μήνα, με δικά της έξοδα.

Η αρχή του «κακού»

Η δημόσια ένταση μεταξύ τους είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα, μετά από αμοιβαίες δηλώσεις σε εκπομπές και podcast. Σε podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, η Ιωάννα Τούνη είχε δηλώσει πως το λάθος της στη σχέση με τον Αλεξάνδρου ήταν ότι δεν χώρισε νωρίτερα, λέγοντας: «Νιώθω ότι ψάχνω τον προβληματικό σύντροφο που θα τον κάνω για εμένα να γίνει σωστός». Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σε συνέντευξη στο «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στη δημοσιότητα της πρώην συντρόφου του, υπονοώντας ότι κάποτε αρκούνταν στο να πηγαίνουν για camping μόνο με μία τσάντα.

Η αντίδραση της Τούνη

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη ήρθε με βίντεο, το οποίο ανέφερε: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με ένα backpack αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό, βαλίτσα και όλα τα απαραίτητα». Σε σχόλιο σε follower της, η Τούνη ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, σχολιάζοντας: «Να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και η υπομονή όρια. Άσε με να γνωρίζω καλύτερα».

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ τους συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα.