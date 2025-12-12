Τούνη για Αλεξάνδρου: «Λέει ψέματα, αν δεν τον διαψεύσω εγώ, ποιος θα το κάνει;» - Τι απαντά εκείνος

Η Ιωάννα Τούνη ανάρτησε νέο βίντεο στο TikTok θέλοντας και πάλι να διαψεύσει τα όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, για εκείνη και τον γιο τους στην εκπομπή “Super Κατερίνα”: «Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω, ποιος θα το κάνει; Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αλλά εγώ έτσι νιώθω κι έτσι έχω μάθει. Έχω μάθει σαν Ιωάννα να προστατεύω την αλήθεια. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα».

Η «συνεπιμέλεια»

«Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και ότι το έχουμε 15 και 15 μέρες τον μήνα ο καθένας, ναι, εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”. Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει 4 ετών που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα Θεσσαλονίκη.

Βάσει κανονικών συνθηκών 1η του μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Κλείνουμε το ένα πράγμα που δεν ισχύει. Όπως και πολλά ακόμα που αφορούν εμένα και το παιδί μου».

@j.touni Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια! ♬ original sound - Ioanna Touni

Η «καθημερινή» επικοινωνία

«Ειπώθηκε ότι μιλάμε καθημερινά και έχουμε μια πολύ καλή σχέση και έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλούς μήνες. Δεν μιλάμε καθόλου με τον Δημήτρη. Η μόνη επικοινωνία που έχω είναι με τον Πάρη σε βιντεοκλήσεις και προσπαθώ να μιλάω όσο μπορώ με τον 3χρονο γιο μου για να καταλάβω πώς είναι, τι κάνει, που το παιδί μια χαρά περνάει στην Αθήνα, απλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν ισχύουν αυτά που άκουσα».

Η «συμπαράσταση» στο δικαστήριο

«Δημόσια επίσης, πήρε τα εύσημα ο πρώην σύντροφός μου για το πόσο μου έχει συμπαρασταθεί στο δικαστήριο. Περιττό να πω ότι δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Δημήτρης, ούτε και όταν ήμασταν μαζί, αλλά πόσω μάλλον σήμερα που δεν οφείλει να μου συμπαραστέκεται ο άνθρωπος γιατί δεν έχουμε κάτι.

Θεωρώ ότι αν ήθελε να μου συμπαρασταθεί, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ή θα μου έστελνε ένα μήνυμα να μου πει “είσαι καλά; πως το βιώνεις όλο αυτό; Χρειάζεσαι κάτι από εμένα;” και δεν θα έκανε για το θεαθήναι μια δημόσια ανάρτηση η οποία είχε άλλο σκοπό. Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον».

Ο Πάρης και η… Μπαλινέζα

«Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου. Επί λέξει του είπαν “συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες”. Τα δέχτηκε τα συγχαρητήρια βέβαια. Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά. Τον προσέχει πάρα πολύ από όσο βλέπω.

Δεν θα κρίνω εγώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό όμως είναι η αλήθεια. Αν βγαίνουμε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή να παίρνουμε δημόσια εύσημα για πράγματα, νομίζω το λιγότερο που οφείλουμε αν όχι στον εαυτό μας, στο παιδί μας, είναι να λέμε τουλάχιστον την πραγματικότητα. Κι αν νομίζετε ότι αυτό που λέω θα πληγώσει το παιδί μου μεθαύριο, ο Πάρης γνωρίζει πολύ καλά ποιος του μαγειρεύει, ποιος τον αλλάζει».

Η πλευρά του Αλεξάνδρου

Την ίδια στιγμή ο Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή “Το πρωινό” αποκάλυψε πως μίλησε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και εκείνος έχει επιλέξει να μην τοποθετηθεί και να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Παρόλα αυτά ο δημοσιογράφος διέψευσε αρκετά από αυτά που είπε η Ιωάννα Τούνη. «Με το που βγήκε αυτό το βιντεάκι, μίλησα με τον Δημήτρη, μου είπε δεν θα σχολιάσει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει, άρα δεν μεταφέρω την άποψη του Δημήτρη. Όμως, από αυτά που άκουσα, επειδή κάποια από αυτά τα ξέρω και τα ξέρω καλά, θέλω να πω δύο πράγματα.

Πρώτον, υπήρχε επικοινωνία της Τούνη και του Αλεξάνδρου όταν ξεκίνησαν τα δικαστήρια. Το λέω εγώ αυτό, όχι ο Δημήτρης. Έχουν μιλήσει, έχουν ανταλλάξει ευχές, να πάνε όλα καλά κτλ. Λέω αυτό που έχω μάθει. Δεύτερον, ξέρω επίσης πάρα πολύ καλά ότι έχουν υπογράψει ένα χαρτί που λέει όλα όσα κάνει ο Αλεξάνδρου. Δηλαδή, τι λέει αυτό το χαρτί; Θα πάω Θεσσαλονίκη, θα πάρω το παιδί, θα το φέρω στην Αθήνα, θα το κρατήσω δέκα μέρες, θα το γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι συμφωνημένο. Έχει μέσα λοιπόν αυτό το χαρτί, όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους, στο που θα είναι το παιδί, στο πώς θα μεγαλώνει και τι θα κάνει. Δεσμεύομαι και δεν μπορώ να πω παραπάνω. Όμως από αυτά που άκουσα, κάποια δεν είναι αληθινά. Λυπάμαι που το λέω».