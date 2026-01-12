Τούνη: Άρρωστος με ωτίτιδα ο Πάρης - Η ακύρωση του παιδικού πάρτι και τα «καρφιά» στον Αλεξάνδρου

Μια περιπέτεια υγείας ταλαιπώρησε τον μικρό Πάρη, τον γιο της Ιωάννας Τούνη, με αποτέλεσμα να αναβληθεί το παιδικό πάρτυ που του είχε ετοιμάσει για τα γενέθλιά του, που κανονικά ήταν στις 9 Ιανουαρίου - μέρα που την πέρασε μαζί με τον πατέρα του Δημήτρη Αλεξάνδρου μιας και τον είχε πάρει στην Αθήνα. Μάλιστα η influencer - επιχειρηματίας παρέλαβε τον γιο της στις 10 Ιανουαρίου, άρρωστο όπως εξήγησε σε stories που ανήρτησε στο instagram αφήνοντας αιχμές για τον πρώην της, υπονοώντας ότι δεν θα έπρεπε να αφήσει τον μικρό να ταξιδέψει.

«Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό. Βασικά απορώ γιατί πέταξε, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και είχα χαρεί πάρα πολύ γιατί γίνεται 3 και στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του, που θα ήταν σύνολο 24 παιδάκια. Οπότε θα έκανα ένα πολύ παιδικό πάρτι, το οποίο θα ήταν με πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Εννοείται τα ακύρωσα όλα. Προέχει πρώτα να γίνει καλά το μωρό» τόνισε.

Και συνέχισε: «Για να μη στα πολυλογώ, χθες Σάββατο τον πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό. Φρίκαρα τη ζωή μου εννοείται. Φρίκαρα αρκετά. Μίλησα με τον παιδίατρό του και μου είπε να τον πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ωτίτιδα έχει τέλος πάντων, καλά είναι. Ξεκινήσαμε διπλή αντιβίωση τώρα. Τις επόμενες ημέρες ελπίζω να με βοηθάει λίγο και η θεία μου, γιατί προφανώς δεν θα τον στείλω σχολείο τώρα. Η ωτίτιδα δεν κολλάει, αλλά η δική του υγεία είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Και χθες που δεν ανέβασα όλη μέρα ήμασταν σπίτι, νοσοκομείο, σπίτι. Και σήμερα εννοείται θα κάτσω μέσα».