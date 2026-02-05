Απόρρητα του ΝΑΤΟ στο Πεκίνο: Πώς δρούσε ο αξιωματικός που ομολόγησε κατασκοπεία για την Κίνα

Σε μια υπόθεση που κλονίζει το στράτευμα, ένας έμπειρος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (05.02) με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Ο αξιωματικός, ηλικίας 40-50 ετών, φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του, αποκαλύπτοντας το βάθος της διείσδυσης ξένων υπηρεσιών.

Το προφίλ του «πληροφοριοδότη»



Ανώτερος αξιωματικός που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία, φέρεται να είναι το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη για τη διαρροή μυστικών στρατιωτικών πληροφορίων.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως τα έγγραφα περιλαμβάνουν και νατοϊκές διαβαθμισμένες πληροφορίες, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τη Συμμαχία. Αυτό το οποίο, μέχρις ώρας, δεν έχει διευκρινιστεί, είναι αν το υλικό που εντοπίστηκε αφορά αποκλειστικά την Πολεμική Αεροπορία ή ακουμπά και άλλα Σώματα, με τις τελευταίες πληροφορίες να συγκλίνουν προς το δεύτερο. Ωστόσο, φέρεται να πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες που άπτονται της εθνικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογίας.

Επιπλέον, η έρευνα για την μετάδοση πληροφοριών σε τρίτους, φέρεται να μην περιορίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά επεκτείνεται και προς τη μακρινή Ανατολή, χωρίς ωστόσο να έχει κάτι επίσημα επιβεβαιωθεί.

Η επιχείρηση σύλληψης έλαβε χώρα σε στρατιωτική μονάδα της Αττικής, σε συνεργασία και συντονισμό με κρατικές υπηρεσίες, όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Ελληνική Αστυνομία, παρουσία Εισαγγελέα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, ενώ στο «στόχαστρο» των αρχών βρίσκεται και το στενό, υπηρεσιακό του περιβάλλον.

Ο συλληφθείς λόγω της ειδικότητάς του στις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, είχε πρόσβαση σε:

Άκρως απόρρητα έγγραφα για τις κινήσεις ελληνικών και νατοϊκών δυνάμεων.

Επιχειρησιακά σχέδια εθνικής άμυνας.

Στοιχεία για τη διάταξη προσωπικού και μέσων.

Η μέθοδος δράσης και το ειδικό λογισμικό



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός δεν χρησιμοποιούσε συμβατικά κανάλια επικοινωνίας. Είχε στην κατοχή του ειδικό διαβαθμισμένο λογισμικό, μέσω του οποίου «φιλτράριζε» και διοχέτευε τον όγκο των απόρρητων δεδομένων απευθείας στον τελικό αποδέκτη στην Κίνα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι κινήσεις του στο διαδίκτυο μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και των αρμόδιων στρατιωτικών αρχών. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του επισπεύσθηκε μόλις διαπιστώθηκε ότι ετοίμαζε τη διαρροή ενός νέου, τεράστιου πακέτου πληροφοριών που θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αμυντική ικανότητα της χώρας.

«Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας», επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, τονίζοντας ότι για την εξέλιξη της υπόθεσης ενημερώθηκε άμεσα η κυβέρνηση.

Αναζητούνται συνεργοί



Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός δεν δρούσε απομονωμένα. Φέρεται να είχε επιχειρήσει να «στρατολογήσει» και άλλα άτομα εντός του στρατεύματος, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός ευρύτερου δικτύου κατασκοπείας.