Συνάντηση Δένδια - Κατζ: «Όποιος θέλει να στήσει αυτοκρατορίες θα μας βρει απέναντί του»
Σαφείς αιχμές εναντίον της Άγκυρας από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια.
Αιχμές εναντίον της Τουρκίας άφησε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, κατά τη συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον Νίκο Δένδια. Κάνοντας αναφορά στα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, ο Ισραέλ Κατζ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «στην περιοχή υπάρχουν ισχυρές δημοκρατίες και κάποιες χώρες σαν δημοκρατίες».
Παράλληλα, επανέλαβε όσα είχε δηλώσει κατα την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας, αυτή τη φορά από την Αθήνα, πως «οποίος θέλει να στήσει αυτοκρατορίες πάνω σε κυρίαρχα κράτη θα μας βρει απέναντί του».
Η σημερινή συνάντηση έρχεται ως συνέχεια της τριμερούς Συνόδου στο Ισραηλ και επιβεβαιώνει την κοινή βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας Ισραήλ, σημείωσε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας.
«Στην περιοχή μας διακυβεύονται πολλά από αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να απειλεί οιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε. Αλλά ακριβώς για να πετύχουμε αυτή την αποτροπή υλοποιούμε την Ατζέντα 2030 η οποία δημιουργεί τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.