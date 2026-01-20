Συνάντηση Δένδια - Κατζ: «Όποιος θέλει να στήσει αυτοκρατορίες θα μας βρει απέναντί του»

Αιχμές εναντίον της Τουρκίας άφησε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, κατά τη συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον Νίκο Δένδια. Κάνοντας αναφορά στα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, ο Ισραέλ Κατζ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «στην περιοχή υπάρχουν ισχυρές δημοκρατίες και κάποιες χώρες σαν δημοκρατίες».



Παράλληλα, επανέλαβε όσα είχε δηλώσει κατα την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας, αυτή τη φορά από την Αθήνα, πως «οποίος θέλει να στήσει αυτοκρατορίες πάνω σε κυρίαρχα κράτη θα μας βρει απέναντί του».



Η σημερινή συνάντηση έρχεται ως συνέχεια της τριμερούς Συνόδου στο Ισραηλ και επιβεβαιώνει την κοινή βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας Ισραήλ, σημείωσε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας.



«Στην περιοχή μας διακυβεύονται πολλά από αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να απειλεί οιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε. Αλλά ακριβώς για να πετύχουμε αυτή την αποτροπή υλοποιούμε την Ατζέντα 2030 η οποία δημιουργεί τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.