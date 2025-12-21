Επί δύο μήνες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Β/Α Αττικής αξιοποιούσαν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να ταυτοποιήσουν τους δράστες της ένοπλης ληστείας με λεία περί τις 180.000 ευρώ και θύμα τον λογιστή μεγάλης αλυσίδας γυμναστηρίων.



Το περιστατικό είχε λάβει χώρα το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Κηφισιάς, όταν οι δύο δράστες -που βρίσκονται πλέον στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.- προσέγγισαν πεζοί τον 38χρονο λογιστή της επιχείρησης. Με την απειλή όπλου του αφαίρεσαν μία τσάντα πλάτης που περιείχε το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ περίπου (σ.σ. εισπράξεις των γυμναστηρίων). Επίσης, από το πορτ-μπαγκάζ του ΙΧ αυτοκινήτου του, αφαίρεσαν ακόμη μία τσάντα πλάτης η οποία περιείχε προσωπικά έγγραφα και διάφορες τραπεζικές κάρτες. Αμέσως μετά οι δράστες ανέβηκαν σε μοτοσικλέτα και χάθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.



Για τις επόμενες ημέρες οι αστυνομικοί συνέλεξαν κάθε διαθέσιμο βίντεο από την ευρύτερη περιοχή καθώς επίσης και μαρτυρικές καταθέσεις, ταυτοποιώντας αρχικά τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και έχει καταγραφεί σε υλικό που δημοσιεύει το flash.gr.

Κηφισιά: Το πολυτελές τζιπ, τα ρούχα και τα τατουάζ «πρόδωσαν» τους ληστές των 180.000 ευρώ. pic.twitter.com/rqCfCiDDrX — Flash.gr (@flashgrofficial) December 21, 2025

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του 38χρονου λογιστή, ενώ μετά τη ληστεία οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας διέφυγαν προς την περιοχή των Αχαρνών. Το επόμενο χρονικό διάστημα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απερίσκεπτοι, καθώς ο ένας από τους δύο -ηλικίας 37 ετών και σεσημασμένος- προχώρησε στην αγορά ενός υπερπολυτελούς τζιπ μάρκας BMW X6, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή των εισοδημάτων του. Παρόμοια κίνηση, αν και προτίμησε ένα Smart πολύ μικρότερης αξίας, έκανε και ο 36χρονος επίσης σεσημασμένος που ούτε αυτός μπορούσε να δικαιολογήσει τα χρήματα που εμφάνισε.



Το αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να συλληφθούν, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ρούχα κ.ά. αντικείμενα που φορούσαν την ημέρα και την ώρα της ληστείας και έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας. Επίσης, τον έναν από τους δύο «πρόδωσαν» και τα τατουάζ που έχει σε εμφανή σημεία του σώματος του, με το flash.gr να εξασφαλίζει το σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Flash.gr

Flash.gr

Flash.gr

Αμφότεροι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, ενώ όπως διαπιστώθηκε έχουν εμπλακεί και σε άλλες αξιόποινες πράξεις -κυρίως κλοπές.