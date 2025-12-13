Κρήτη: Fake λογιστής βούτηξε 800 ευρώ από 45χρονη με τηλεφωνική απάτη

Νέο περιστατικό με τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα μια 45χρονη εργαζόμενη, η οποία είδε να λείπουν 800 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής της.



Με το πρόσχημα ότι δήθεν θα προχωρούσε στην έκδοση επιδόματος, κατάφερε να την πείσει να του δώσει τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.



Λίγη ώρα αργότερα, η 45χρονη διαπίστωσε ότι από τον λογαριασμό της είχαν αφαιρεθεί 800 ευρώ. Αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.