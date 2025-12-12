Λεπτό προς λεπτό η απόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης-Επικό τρολάρισμα ηλικιωμένης στους δράστες

Video Editor Γιάννης Γιάννης Τσακμακίδης -Social Media Editor: Αινείας Μανούσης

Η κυρία Ευγενία Λ. κάθεται ανυποψίαστη στο σαλόνι του σπιτιού της. Το τηλέφωνο χτυπά και κάπου εκεί ξεκινά μια ακόμη περιπέτεια για την ίδια. Η κόρη της, της λέει ο άνδρας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μιλά σπαστά ελληνικά, είναι γιατρός και πρέπει επειγόντως να χειρουργήσει το πόδι του παιδιού της, αν θέλει να ξαναπερπατήσει. Με το κατάλληλο αντίτιμο φυσικά. Μια δεύτερη απόπειρα εξαπάτησης με σκοπό να της αποσπάσουν χιλιάδες ευρώ, όπως θ’ ακούσετε στο αποκαλυπτικό βίντεο που ακολουθεί, αφού η πρώτη φορά ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Η γυναίκα, εξοικειωμένη πια, διατηρεί την ψυχραιμία της, καταγράφει σε βίντεο τη συνομιλία με το δράστη και η απόπειρα ξεκινά…

Καλησπέρα, σας ακούω, ναι. Η κόρη μου είναι, η κόρη μου, Γεωργία. Μου είπε ότι χτύπησε το πόδι της. Ναι.

Μιλάω πολύ σοβαρά. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω τρεις ακτινογραφίες, για να δούμε ακριβώς πώς και πού είναι σπασμένο πόδι της το παιδί. Είδαμε, κυρία, και ο πόδι είναι σπασμένο πολύ σοβαρά στο καλάμι, από το γόνατο κάτω μέχρι τον αστράγαλο στα τρία και μία.

Ομιλητής 2

Χριστέ μου, αυτό μου έμενε ένα πάθος.

Ομιλητής 1

Τώρα είδαμε και αυτό το πόδι. Δεν μπορούμε να βάλουμε κύψο, γιατί κύψο δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε χειρουργείο επέμβαση αμέσως.

Πρέπει, κυρία, πρώτα να ανοίξουμε αυτό το σπασμένο πόδι, να βγάλουμε όλα τα σπασμένα κουκαλάκια και να βάλουμε μέσα έξι χρυσή νεκροπιά και δώδεκα λάμπες από το χρυσό, για να μπορούμε να κρατάμε ο γόνατος, για να μπορεί να περπατάει το πόδι σου σαν πριν.

Ομιλητής 2

Να το βάλετε, να τα βάλετε, να τα βάλετε.

Ομιλητής 1

Θα κάνουμε αυτή την εγχείρηση μέχρι μισή ώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο πόδι έχει φουσκώσει , έχει μελανιάσει , έχει κοκκινήσει. Και αν πιάσει γάγγραινα κυρία, δυστυχώς, θα χρειάζεται να κόψουμε το πόδι

Ομιλητής 2

Τι μου λες τώρα, γιατρέ, τι μου λες τώρα, θα με τρελάνεις, θα με τρελάνεις.

Ομιλητής 1

Κυρία, ακούστε με, με ακούτε.

Ομιλητής 2

Σ' ακούω.

Ομιλητής 1

Τώρα, κυρία, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Μην ανησυχείτε καθόλου, κυρία. Πριν λίγο η κόρη σου έπεσε κάτω, κλαίει και με παρακαλάει.

Μου είπε, γιατρέ, βοήθησέ με, κάντε ό,τι μπορείτε. Θα σας δίνω το ανδρικό μου το λόγο, κυρία. Μαζί το Θεό, μαζί η Παναγία.

Ό,τι χρειάζεται από δικό μου, κύριε, θα το κάνω καλύτερο, για να γίνει καλά, για να μπορεί να περπατάει, σαν πριν, σαν μην έσπασε στο πόδι της κατ' όλο, καταλάβατε.

Ομιλητής 2

Αχ, Χριστέ μου. Κυρία, αλλά κυρία, ακούστε με, με ακούς τώρα. Τι κάνετε, εγώ πες, κυρία, δεν σας έχω καθόλου καθόλου.

Εγώ σας ακούω, εγώ σας ακούω πολύ καθαρά, γιατρέ μου, σας ακούω, πες μου.

Ομιλητής 1

Πείτε μου το κινητό σας, παρακαλώ.

Ομιλητής 2

Δεν έχω κινητό. Είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν έχω κινητό.

Ομιλητής 1

Το όνομα να μου πείτε το δικό σου.

Ομιλητής 2

Παναγιώτα, Λαβιανού.

Ομιλητής 1

Ναι, πού μένετε εσείς, κυρία Παναγιώτα.

Ομιλητής 2

Στο Ίλιον.

Ομιλητής 1

Στο Ίλιον;

Ομιλητής 2

Ναι.

Ομιλητής 1

Ναι, μάλιστα, ακούστε με, κυρία, καλά και προσεκτικά, κυρία Παναγιώτα. Τώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωράμε και να κάνουμε εγχείρηση. Πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα υλικά για να γίνει καλά το παιδί, για να μπορεί να περπατάει σαν πριν.

Αλλά ο πρόβλημα είναι, κυρία, και αυτά τα λάμες και καρφιά που πρέπει να τα βάλουμε. Πρώτα, το ΙΚΑ ζητάει να είναι πληρωμένα στο Ταμείο Υγείας, καταλάβατε. Ναι.

Η κόρη σου είναι ασφαλισμένη, το χειρουργείο είναι χωρίς λεφτά, αλλά λάμες και καρφιά είναι από χρυσό 24 καρατιών και περίπου είναι 900 γραμμάρια και κοστίζουν πολλά και ακριβά.

Ομιλητής 2

Ένα κιλό χρυσό! Ένα κιλό χρυσό! Παναγία μου!»

Όταν αρνήθηκε να τους δώσει τα χρήματα οι επιτήδειοι απείλησαν ακόμα και τη ζωή της – Ακούστε το αποκαλυπτικό βίντεο

Το συγκλονιστικό βίντεο φέρνει στο φως της δημοσιότητας, μέσω των social media, ένας φίλος της οικογένειας. Ο Αντώνης Μποσκοΐτης, σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει και να ενημερώσει, σημειώνει στο facebook…

«Θυμάστε εκείνη τη φίλη μου, την Ευγενία Λ. που πριν από τέσσερα χρόνια της τηλεφώνησαν και της ζητούσαν λεφτά για να χειρουργήσουν - και καλά - την κόρη της; Κι εκείνη αντί να ψαρώσει, έπαιξε θέατρο και τους ξεμπρόστιασε! Είχα βάλει εκείνο το πρώτο βίντεο εδώ στο facebook μου, απ' όπου το πήραν όλα τα κανάλια και παραλίγο να γινόταν...σταρ η Ευγενία. Απόψε, πριν μερικές ώρες, τηλεφώνησαν πάλι στην Ευγενία κι εκείνη, μαθημένη πια, κατέγραψε τη συνομιλία σε βίντεο. Δείτε το! Είναι μεγάλη ηθοποιός! Κι αυτοί μεγάλοι αλήτες!»

Το θράσος του δράστη, απύθμενο. Όταν η γυναίκα αντιδρά στα λεγόμενά του και στην προσπάθεια να της αποσπάσει πολλά περισσότερα χρήματα από 1.500 ευρώ -για την ακρίβεια 134.000 ευρώ(!)- την καθυβρίζει και την απειλεί. Όλ’ αυτά στο απόσπασμα που ακολουθεί…

«Ομιλητής 1

Μάλιστα, αλλά ακούστε με, κυρία. Μετά ένα μήνα, όταν περπατάει τη κόρη σου, θα κάνουμε πάλι ένα εγχείρηση, να βγάλουμε αυτά τα υλικά από το πόντι της στο παιδί και όλο το χρηματικό ποσό θα επιστρέψουμε πάλι πίσω. Αλλά τώρα μπορείς να είναι πληρωμένα, κυρία.

Στο ταμείο δίνουνε φθηνό λάμες και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε και να πούμε μέσα να κάνουμε εγχείρηση.

Ομιλητής 2

Μόλις θα τα βγάλουν οι γιατροί, δεν θα σας τα δώσω!

Ομιλητής 1

Γιατί φοβάσαι, κυρία.

Ομιλητής 2

Τι φοβάμαι! Ναι. Πόσο κάνει αυτό!

Ομιλητής 1

Πόσο κάνει αυτό! Το παιδί σου μου είπε ότι συσχετικά δίνει λεφτά τώρα με μετρητά στο σπίτι σου. Πόσα μπορείτε τώρα;

Ομιλητής 2

1,5 χιλιάρικο.

Ομιλητής 1

Ποσα μπορείτε να δώσετε.

Ομιλητής 2

1,5 χιλιάρικο.

Ομιλητής 1

Πόσα!

Ομιλητής 2

1,500.

Ομιλητής 1

Είστε καλά, κυρία, με την υγεία. 1,500 ευρώ.

Ομιλητής 2

Τόσα έχω!

Ομιλητής 1

Εμείς μιλάμε 134 χιλιάδες και εσείς μου είπατε...

Ομιλητής 2

Βάλε κάτι τσίγκινο! Κάτι σιδερένιο! Βάλε μια πετόβεργα!

Μη βάλεις χρυσό! Βάλε κάτι άλλο!

Ομιλητής 1

Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε (ακολουθούν γαλλικά)

Ομιλητής 2

Τον κακό σου τον καιρό θα κόψεις, μ@λ@κ@

Ομιλητής 1

Τι να κάνεις ότι η μάνα @@@@

Ομιλητής 2

Μου βάλες και την Παναγία στη μέση!»

Δεν είναι λίγες οι φορές πάντως, που οι αρχές έχουν κυκλοφορήσει ενημερωτικά βίντεο αλλά και οδηγίες, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες από τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά κι από αυτές μέσω διαδικτύου, αφού έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, όπως έχει δηλώσει πρόσφατα στο Flash.gr η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.