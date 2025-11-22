«Γιατρός», «αστυνομικός», «τεχνικός»: Οι τηλεφωνικές απάτες που αδειάζουν σπίτια και λογαριασμούς

15-11-2025 Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Θύματα πάνω από 30.000 άτομα, λεία σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ!

13-11-2025: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία

08-11-2025: Εξιχνιάστηκαν 2 τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο. Τα θύματά παρέδωσαν κοσμήματα συνολική αξίας 8.000 ευρώ στους δράστες.

07-11-2025: Εξιχνιάστηκαν 2 τηλεφωνικές απάτες, που έγιναν τον περασμένο Αύγουστο στη Βέροια. Οι δράστες απέσπασαν συνολικά, κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ

26-10-2025: Συνελήφθη ένα άτομο για 2 τηλεφωνικές απάτες και 2 απόπειρες, που έγιναν στο Κιλκίς. Συνεργός του τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί και χρειάζεται επειγόντως χειρουργείο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν 65.000 ευρώ!

Οι τηλεφωνικές απάτες, αλλά και αυτές μέσω διαδικτύου, έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Θύματα, ανυποψίαστοι πολίτες κυρίως ηλικιωμένοι. Τόπος δράσης των επιτήδειων, κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η λεία τους; Εκατομμύρια ευρώ. Τα σενάρια που σκαρφίζονται με θράσος είναι δαιμόνια, ενώ τα θύματα δεν είναι λίγες οι φορές που καταλήγουν ν' αντιμετωπίζουν ακόμα και σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως δηλώνει στο Flash.gr, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου...

-Κυρία Δημογλίδου, βλέπουμε από τα δελτία τύπου που έχετε αναρτήσει στο site της αστυνομίας, ότι αυτό τείνει να γίνει καθημερινότητα...

«Όχι, είναι καθημερινότητα αυτό. Δεν υπάρχει ημέρα που να μην έχουμε έστω κι ένα θύμα στη χώρα που να καταγγέλλει. Καταλαβαίνετε πόσα είναι τα θύματα; Και ξέρετε, πολλές φορές οι ηλικιωμένοι ειδικά, δεν το καταγγέλλουν γιατί φοβούνται την επίπληξη των μικρότερων μελών της οικογένειας. Φοβούνται τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και δεν το καταγγέλλουν. Μάλιστα μας έλεγε η κυρία Σαρηγιάννη που είναι υπεύθυνη των διαρρηκτών και ληστειών, επειδή πηγαίνει κι η ίδια και κάνει αρκετές διαλέξεις σε ΚΑΠΗ σε συνεργασία με τους δήμους, ότι οι ίδιοι ηλικιωμένοι της μετέφεραν πως σε πολλές περιπτώσεις έφτασε κάποια στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και είναι λάθος, αλλά φοβήθηκαν να το σταματήσουν. Και άφησαν την απάτη να εξελιχθεί.



Τώρα γιατί φοβήθηκαν να αντιδράσουν εκείνη τη στιγμή; Μάλλον γιατί μπορεί να ήταν μόνοι τους στο σπίτι με τους κακοποιούς ή να τους είχαν δώσει ήδη τα στοιχεία τους και ήξεραν ότι έρχονται στο σπίτι τους. Κι αυτό ακριβώς τους εξηγούσε, ότι εκείνη ακριβώς είναι η κατάλληλη ώρα να καλέσετε την αστυνομία. Όταν γνωρίζετε ότι είναι έξω από το σπίτι σας. Όπως επίσης έχουμε και πολλές περιπτώσεις όπου ηλικιωμένοι, μετά την απάτη κι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αντίδραση από τα παιδιά τους, να αντιμετωπίζουν καταθλίψεις και ισχαιμικά επεισόδια. Το παίρνουν πολύ κατάκαρδα ειδικά οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.»

IMAGO

Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες απάτες στην Ελλάδα, με λεία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

Οι αριθμοί τρομάζουν, γιατί πίσω από κάθε έναν από αυτούς κρύβεται και μια ανθρώπινη ιστορία εξαπάτησης. Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της, από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025, καταγράφει 5.117 περιπτώσεις απάτης σε όλη τη χώρα. Οι 2.418 από αυτές τις περιπτώσεις, σχετίζονται με υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Αύξηση τουλάχιστον 40% σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο, πιάστηκαν στη «φάκα» από τον «γιατρό» και το αναπάντεχο χειρουργείο, μέχρι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τα χρυσαφικά στο αλουμινόχαρτο.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος, στη πιο πρόσφατη στατιστική έκθεσή της «Κίνηση και απάτη συναλλαγών με κάρτες πληρωμών» (2024), καταγράφει συνολικά 398.723 περιστατικά απάτης με κάρτες, με 22,6 εκατομμύρια ευρώ να κάνουν «φτερά» μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Ας δούμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες τηλεφωνικές/διαδικτυακές απάτες στη χώρα μας, που καλό θα ήταν να σας βάλουν σε σκέψη πριν παραδώσετε μετρητά και τιμαλφή...

«Ο γιατρός, ο αστυνομικός και το τροχαίο ατύχημα»

Οι απατεώνες παριστάνουν τους γιατρούς ή τους αστυνομικούς, μιλούν με ένταση και λένε πως το παιδί σας, ο/η σύζυγος, ένα συγγενικό πρόσωπο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο. Κι εκεί αρχίζουν να ασκούν πίεση. Η εγχείρηση κρίνεται απαραίτητη. Επειγόντως! Τα χρήματα που πρέπει να δοθούν είναι μερικές χιλιάδες. Άμεσα! Ωστόσο δεν μοιράζονται μαζί σας στοιχεία, αλλά αντιθέτως βαραίνουν την ψυχολογία σας με φωνές και πανικό!

«Ο έμπιστος υπάλληλος και η επιστροφή χρημάτων - φόρου κλπ»

Προσποιούνται τους υπαλλήλους από ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Εφορία, e-ΕΦΚΑ και πάει λέγοντας. Μόλις ανταποκριθούν τα θύματα, ζητούν "επαλήθευση" λογαριασμού και τα οδηγούν σε σελίδες phishing (ηλεκτρονικού ψαρέματος). Πρόκειται για ψεύτικες ιστοσελίδες που δημιουργούνται για να ξεγελάσουν τους χρήστες και να τους αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία πιστωτικών καρτών.

«Ο έμπειρος τεχνικός και η άμεση υποστήριξη για αντιμετώπιση ηλεκτρονικού ιού»

Εμφανίζονται ιδιαίτερα πειστικοί, όταν υποτίθεται ότι καλούν από κάποιο τεχνικό τμήμα μεγάλης εταιρείας, καθώς ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί από "ιό". Η λύση έρχεται από τους ίδιους κι ένα πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μέσο που διαθέτετε και το οποίο πρέπει να αποδεχθείτε μ' ένα απλό κλίκ. Με μερικά κλικ παραπάνω, καταλήγουν να κλέψουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρήματα.

«Ο τραπεζικός υπάλληλος και οι ύποπτες συναλλαγές»

Στην προκειμένη περίπτωση το σενάριο θέλει τους επιτήδειους να προσφέρουν σωτηρία, όταν η κάρτα σας έχει -δήθεν- παραβιαστεί κι έχουν εκτελεστεί ύποπτες συναλλαγές. Η ταραχή για το θύμα είναι άμεση και οι επιτήδειοι καταφέρνουν να «ψαρέψουν» κωδικούς e-banking, PIN, αριθμό κάρτας και ΟΤP (κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής). Παρόλο που ως γνωστόν κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν ζητά ποτέ, κωδικούς από το τηλέφωνο.



Μάλιστα είναι τέτοια τα κέρδη των κυκλωμάτων, που έχουν φτάσει στο σημείο να «γυρίσουν την πλάτη» στις ληστείες και τις διαρρήξεις, τονίζει η κυρία Δημογλίδου...

« Έχουν γίνει επαγγελματίες τα μέλη των κυκλωμάτων, σε αυτό. Έχουν αφήσει εντελώς τις ληστείες και τις απλές διαρρήξεις και ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν μπαίνουν πια σε αυτή τη διαδικασία και δεν τους συμφέρει να κάνουν ληστείες, γιατί η ληστεία είναι κακούργημα.

-Έχει αλλάξει δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά τους, λόγω της αλλαγής μιας διάταξης νόμου στον ποινικό κώδικα;

Κοιτάξτε, πολλούς από αυτούς του δράστες, τους είχαμε συνηθίσει σε ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις. Τώρα όμως που έχει αλλάξει η διάταξη και με τη δεύτερη φορά που δίνεις "παρών" για κλοπή, πηγαίνεις μέσα, γι αυτό ακριβώς έχουν αλλάξει κι αυτοί. Ουσιαστικά αυτό είναι απάτη. Το ίδιο το θύμα σου παραδίδει την περιουσία του. Δεν μπορείς να πας τον δράστη για διάρρηξη, για ληστεία, για κλοπή. Δεν χρησιμοποιούν βία.

Δεν είναι κακούργημα σαν τη ληστεία. Γι' αυτό και έχουν αφήσει εντελώς τις ληστείες. Παλιότερα ξυπνούσαμε κάθε πρωί και είχαμε τρεις, τέσσερις ανθρώπους χτυπημένους επειδή είχαν μπει στα σπίτια τους και τους είχαν ληστέψει. Δεν υπάρχουν ληστείες, όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Το καθημερινό φαινόμενο και το βασικό μας πρόβλημα είναι οι απάτες. Άλλωστε κερδίζουν πολλά περισσότερα χρήματα. Γιατί όταν μιλάμε για χρυσό, για λίρες... Σκεφτείτε ότι έχουμε περίπτωση που πήγαν ηλικιωμένη σε δύο διαφορετικά ATM να βγάλει χρήματα και να αδειάσει και τη θυρίδα που είχε χρυσαφικά. Και τα έκανε όλ' αυτά. Γιατί πίστεψε όντως ότι θα γίνει ανατίμηση -καθώς κάτι τέτοιο της είχαν πει οι επιτήδειοι- και πρέπει να ξαναγίνει καταμέτρηση γιατί είναι παράνομο να έχει τον χρυσό χωρίς να τον γνωρίζουν οι αρχές.»

Unsplash

Απόρρητο τηλέφωνο κι ελάχιστα τιμαλφή στο σπίτι - Πώς μπορείτε να προστατευθείτε

Τι μπορεί να κάνει λοιπόν κανείς, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στο σπίτι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας; Η απάντηση είναι «ενημέρωση». Να φροντίσουμε να μιλήσουμε στους γονείς και στους παππούδες, ώστε να είναι σε θέση να προστατευθούν. Όλοι θυμόμαστε την κυρία Χρυσούλα, που δεν δέχεται... να μοιχεύσει! Αναφερόμαστε προφανώς στο διαφημιστικό σποτάκι της Ελληνικής Αστυνομίας, που είχε κυκλοφορήσει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων. Χιουμοριστικό μεν, κατατοπιστικό δε, με σκοπό φυσικά την πρόληψη. Υπάρχει όμως και μια σειρά άλλων ενεργειών που σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να βοηθήσουν. Έτσι σε περίπτωση ύποπτης κλήσης:

Κλείστε το τηλέφωνο αμέσως και μην μπείτε σε διάλογο

Σε περίπτωση που το αντιληφθείτε στην πορεία, πείτε ότι θα καλέσετε εσείς την τράπεζα, τον γιατρό, την εφορία...

Μην μοιράζεστε σε καμία περίπτωση κωδικούς e-banking, PIN ή ΟΤP

Μην μοιράζεστε στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου

Μην δέχεστε ποτέ αιτήματα για απομακρυσμένη πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα που διαθέτετε

Και φυσικά αναφέρετε το περιστατικό στον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας, στην τράπεζά σας σε περίπτωση που δώσατε στα στοιχεία σας αλλά και στο CyberAlert 11012 (Ελληνική Αστυνομία).

📞 «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!» 🤭



Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.



☑ Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.

☑ Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη.



Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε:

η… pic.twitter.com/kbphKwKZZi — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 1, 2025

Είναι όμως αυτά αρκετά; Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, συμπληρώνει...

«Το βασικό πράγμα που λέμε στους νεότερους για να ακούσουν και να προστατεύσουν τους μεγαλύτερους είναι καταρχάς να κάνουν τα τηλέφωνα των ανθρώπων τους, απόρρητα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Για να μην έχουν εύκολη πρόσβαση οι επιτήδειοι. Και να πουν στους μεγαλύτερους της οικογένειας ότι κανείς ποτέ δεν θα επικοινωνήσει με αυτόν τον τρόπο μαζί τους, ούτε θα έρθει στο σπίτι. Δεν δίνουμε στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις από το τηλέφωνο.



Επίσης κλείνουμε το τηλέφωνο ακόμα και αν είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι τεχνικός και επικοινωνούμε με την αστυνομία ή με κάποιον συγγενικό μας πρόσωπο, ώστε να επικοινωνήσει με τη σειρά του, με τον πάροχο. Ποτέ κανένας υπάλληλος, αστυνομικός, λογιστής, τραπεζικός δεν θα μας ζητήσει να απομακρύνουμε χρυσαφικά, μεταλλικά και χρήματα από το σπίτι. Ποτέ. Τέλος, είναι προτιμότερο οι μεγαλύτεροι -το λέμε στους νεότερους αυτό- να μην έχουν τόσα χρήματα και χρυσαφικά στο σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος.»