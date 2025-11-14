Deepfake επίθεση σε Πιερρακάκη: Μήνυση από το υπουργείο για την ψεύτικη διαφήμιση

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης προσωπικά, κατέθεσαν το πρωί της Παρασκευής (14/11) έγκληση-μήνυση κατά αγνώστων για παραπλανητικό περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο Facebook.



Αφορμή στάθηκε μια παραπλανητική διαφήμιση η οποία χρησιμοποιούσε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό (deepfake). Στο βίντεο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανιζόταν ψευδώς να καλεί τους πολίτες να επενδύσουν σε «προγράμματα υψηλής απόδοσης», μια τοποθέτηση που δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην πραγματικότητα και συνιστά σοβαρή μορφή ψηφιακής απάτης.



Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί τόσο οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές όσο και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία έχει ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό των διαχειριστών της επίμαχης σελίδας και την προστασία των πολιτών από παραπλανητικό περιεχόμενο.