Πιερρακάκης: «Τελειώνουμε» το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα – Χρέος κάτω από 120% πριν το 2030

Η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να τρέξει ακόμη πιο γρήγορα τον κύκλο της αποκατάστασης αξιοπιστίας, επιταχύνοντας την ήδη προγραμματισμένη πρόωρη αποπληρωμή μέρους των μνημονιακών δανείων. Αυτό αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Bloomberg TV.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η χώρα σκοπεύει να κλείσει τον φάκελο του πρώτου προγράμματος διάσωσης πολύ νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, δέκα ολόκληρα χρόνια πριν, με ορίζοντα το 2031. Και όπως είπε, το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει να πατήσει ακόμη περισσότερο το γκάζι.



«Στόχος μας είναι να αποπληρώσουμε το χρέος του πρώτου μνημονίου έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα, και εξετάζουμε αν μπορούμε να το επισπεύσουμε ακόμη περισσότερο», τόνισε ο Πιερρακάκης.

Η νέα εικόνα της ελληνικής οικονομίας

Μετά από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης, η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον ως μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες στην Ευρώπη. Καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ το δημόσιο χρέος βαδίζει σταθερά προς τα προ-κρίσης επίπεδα μέσα στο 2025, σύμφωνα με το Bloomberg.



«Έχουμε τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη», σημείωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι ο εθνικός στόχος είναι ξεκάθαρος: κάτω από 120% του ΑΕΠ πριν το τέλος της δεκαετίας, από το ιστορικό 210% του 2020. «Η κυβέρνηση θα παραμείνει επιθετική στη μείωση του χρέους», πρόσθεσε.

Χαμηλές ανάγκες δανεισμού για το 2026

Για το 2026, η Ελλάδα σχεδιάζει να στραφεί στις αγορές για έως 8 δισ. ευρώ. «Έχουμε ένα ελαφρύ πρόγραμμα δανεισμού», είπε ο Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι η άντληση πόρων αλλά η ενίσχυση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά. «Είναι, κατά μία έννοια, ένα καλό πρόβλημα», σχολίασε.

Η μεγάλη κίνηση με την Euronext

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η στρατηγική συμφωνία για το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Euronext έχει καταθέσει επίσημη πρόταση εξαγοράς του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), με την κυβέρνηση να βλέπει θετικά την προοπτική. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου, με τον Πιερρακάκη να εμφανίζεται «αισιόδοξος» για την εξέλιξη. «Η Ελλάδα χρειάζεται πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας. Γι’ αυτό στηρίξαμε τη συμφωνία με την Euronext και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει», ανέφερε.