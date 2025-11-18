«Merci, Bro!» – Η Γαλλία λέει… ευχαριστώ στην Ελλάδα για το 1,1 δισ. που δεν περίμενε κανείς

Δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε τον γαλλικό Τύπο να μιλά στην Ελλάδα… στον ενικό. Όμως ο ιστότοπος 20Minutes άνοιξε με το χαρακτηριστικό «Ευχαριστώ, Bro!» το άρθρο για την πρόωρη αποπληρωμή δανείου του 2010 από την Αθήνα. Η έκπληξη ήταν μεγάλη: 1,1 δισ. ευρώ επιστράφηκαν στο Παρίσι, χρόνια πριν την προθεσμία του 2033-2041.

Ο τίτλος τους τα έλεγε όλα: «Προϋπολογισμός: Η Ελλάδα αποπληρώνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη Γαλλία, μια απροσδόκητη βοήθεια». Και η εισαγωγή στο ίδιο ύφος: «Η Γαλλία βοήθησε την Ελλάδα με δισεκατομμύρια το 2010. Τώρα η Ελλάδα ανταποδίδει».

Οι ρόλοι άλλαξαν — Και στη Γαλλία το σχολιάζουν με ενθουσιασμό

Le Monde: «Όταν η Ελλάδα βοηθά τη Γαλλία να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της»

Σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα στη Γαλλία υποδέχτηκαν θετικά την είδηση. Η Le Monde μιλά για «δώρο» από την Αθήνα και αποκαλύπτει ότι οι βουλευτές το ανακάλυψαν… ξεφυλλίζοντας τον προϋπολογισμό.

Η εφημερίδα υπογραμμίζει κάτι που πριν λίγα χρόνια θα ακουγόταν αδιανόητο: η Ελλάδα θεωρείται πλέον ασφαλέστερος δανειολήπτης από τη Γαλλία. Οι επενδυτές δίνουν χαμηλότερα επιτόκια στην Αθήνα απ’ ό,τι στο Παρίσι. Ανατροπή; Μάλλον… πολιτικό plot twist.

Le Parisien: «Οι Έλληνες φίλοι μας μάς βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμά μας»

Η Le Parisien αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ και παραθέτει δήλωση του εισηγητή της Γερουσίας, Jean-François Husson: «Να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμά μας».

Όπως υπενθυμίζει, η Ελλάδα είχε ήδη αποπληρώσει 1,7 δισ. ευρώ το 2024. Ένα σχέδιο συστηματικής απεξάρτησης από τα μνημονιακά δάνεια.

Οι τίτλοι που κυκλοφόρησαν στη Γαλλία

Le Point: «Η απροσδόκητη οικονομική ώθηση της Ελλάδας προς τη Γαλλία»

Valeurs: «Προϋπολογισμός 2026: Η Ελλάδα βοηθά τη Γαλλία να ισοσκελίσει τα βιβλία της»

Όλα τους μιλούν για μια Ευρώπη… ανάποδη από αυτή που γνωρίζαμε πριν 15 χρόνια: η Ελλάδα πληρώνει νωρίτερα απ’ ό,τι πρέπει, ενώ η Γαλλία αγωνίζεται με ένα δημόσιο χρέος 3,4 τρισ. ευρώ και έλλειμμα σε τροχιά εκτροχιασμού.

Το παρασκήνιο της αποπληρωμής

Το ποσό των 1,1 δισ. ευρώ αφορά δάνειο του πρώτου μνημονίου, που είχε συμφωνηθεί να αποπληρωθεί μεταξύ 2033 και 2041. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε ήδη προϊδεάσει ότι η Ελλάδα θα κινηθεί γρηγορότερα. Και το έκανε.

Το αποτέλεσμα; Η εικόνα της χώρας στις αγορές ενισχύεται, το ρίσκο δανεισμού μειώνεται και το πιο εντυπωσιακό, η Ελλάδα συγκρίνεται πλέον ευθέως με χώρες-πυλώνες όπως η Γαλλία… και βγαίνει μπροστά.