ΔΝΤ: Δυσμενείς προβλέψεις για την αμερικάνικη οικονομία - Το χρέος των ΗΠΑ θα ξεπεράσει της Ελλάδας

Βαριά «καμπάνα» για την αμερικανική οικονομία χτύπησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο προέβλεψε πως το χρέος των ΗΠΑ έως το 2030, θα ξεπεράσει εκείνο της Ιταλίας και της Ελλάδας, μετά τις εκτεταμένες μειώσεις φόρων στους υψηλά αμειβόμενους και τις αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει ο Guardian, τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους ου παρουσιάζει η Ουάσινγκτον και οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει τόσο η Ρώμη όσο και η Αθήνα για τον έλεγχο των δαπανών μετά το οικονομικό κραχ του 2008 και την πανδημία του Covid-19, το ΔΝΤ καταλήγει στο συμπέρασμα πως το χρέος των ΗΠΑ θα αυξηθεί από 125% σε 143% του ετήσιου εισοδήματός τους έως το 2030, ενώ αυτό της Ιταλίας θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, δηλαδή κοντά στο 137%.

Σε καλό δρόμο Ελλάδα και Ιταλία - Περίπου 15% θα μειωθεί το ελληνικό χρέος

Όσον αφορά την θέση της Ελλάδας, αυτή φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειώσει το χρέος προς το ΑΕΠ από 146% σε 130% μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Όπως αναφέρεται από στοιχεία του ΔΝΤ, η Αθήνα έχει αντιμετωπίσει τη υπέρβαση σε δαπάνες του προϋπολογισμού, που εκτινάχθηκε στο 210% σε ποσοστό του ΑΕΠ, το 2020.

Τόσο η Ιταλία όσο και η Ελλάδα έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού.

Μάλιστα, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ιταλίας αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο 0,5% τα επόμενα δύο χρόνια. Μπορεί, ο πληθυσμός της να μειώνεται λόγω της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων και του επιπέδου μετανάστευσης που έφτασε τις 200.000 πέρυσι, αλλά η Ιταλία έχει δει τα μέσα εισοδήματα των νοικοκυριών να ανακάμπτουν.

Που αποδίδεται η ραγδαία αύξηση του αμερικανικού χρέους

Το Νομισματικό ταμείο αποδίδει τη ραγδαία αύξηση του χρέους των ΗΠΑ στα παρατεταμένα δημοσιονομικά ελλείμματα και το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης, κάνοντας λόγο μάλιστα πως το προφίλ του αμερικανικού χρέους «συγκρίνεται πλέον με αυτό των πιο υπερχρεωμένων ευρωπαϊκών οικονομιών».

Στις προβλέψεις αναφέρονται χαρακτηριστικά και οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αύξησε τις κυβερνητικές δαπάνες και μείωσε τους ομοσπονδιακούς φόρους, κάτι που ανάγκασε τον Λευκό Οίκο να βασιστεί ακόμη περισσότερο σε δανεισμό για τη χρηματοδότηση των ετήσιων δαπανών.

Την ίδια ώρα, εν μέσω φορολογικών περικοπών για τους υψηλά αμειβόμενους, οι ΗΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν ετήσια δημοσιονομικά ελλείμματα άνω του 7% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τιμή που συνιστά μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των πλουσιότερων και ανεπτυγμένων κρατών, για όλη τη δεκαετία.

Ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ ανέτρεψε, ουσιαστικά, τις προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν, για περιορισμό του μεγέθους του αμερικανικού ελλείμματος, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί η δέσμευση του Τραμπ να κατασκευάσει μια αμυντική ασπίδα που θα ονομάσει «Golden Dome», η οποία θα κοστίσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Μάλιστα, οι αυξήσεις των δαπανών, ενδέχεται να ωθήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα προς τα πάνω, κατά 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2029 και την λήξη της θητείας του Τραμπ.