ΔΝΤ «προσγειώνει» τις προβλέψεις για την Ελλάδα – Ανάπτυξη με αστερίσκους και ανοιχτά μέτωπα

Σταθερή αλλά συγκρατημένη ανάπτυξη βλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στη νέα του έκθεση World Economic Outlook. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% το 2025 και το 2026, ρυθμός ελαφρώς χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, που προβλέπει ανάπτυξη 2,2% και 2,4% αντίστοιχα.

Η μικρή αυτή απόκλιση δεν περνά απαρατήρητη. Αντικατοπτρίζει την πιο συγκρατημένη στάση του ΔΝΤ απέναντι στο διεθνές περιβάλλον, που εξακολουθεί να «παγώνει» από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα υψηλά επιτόκια και την κόπωση του παγκόσμιου εμπορίου. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία φαίνεται να κρατά τη δυναμική της, με «όπλα» τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ανεργία και πληθωρισμός σε πτωτική τροχιά

Στο μέτωπο της ανεργίας, το ΔΝΤ βλέπει περαιτέρω βελτίωση: από 9% το 2025 σε 8,4% το 2026, ποσοστά κοντά στις προβλέψεις της Αθήνας. Η μείωση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες, ενέργεια και υποδομές, αν και η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωζώνη.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στο 3,1% το 2025 και να υποχωρήσει στο 2,5% το 2026, σηματοδοτώντας μια σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους ζωής μετά τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών. Παρ’ όλα αυτά, το Ταμείο προειδοποιεί: οι πιέσεις στα νοικοκυριά θα παραμείνουν, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας και οι αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις διατηρούν την ακρίβεια στο προσκήνιο.

Το «αγκάθι» του ισοζυγίου

Ανησυχία προκαλεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να παραμείνει αρνητικό – στο -5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026. Το πρόβλημα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, δεν αφορά τα δημόσια οικονομικά αλλά τη διαρθρωτική εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα απ’ όσα εξάγει.

Νότος και Βορράς: δύο ταχύτητες στην Ευρώπη

Στην ίδια έκθεση, το Ταμείο κατατάσσει τη χώρα μας στους λεγόμενους «Ευρωπαίους οφειλέτες» μαζί με Κύπρο, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία, σε αντίθεση με τα κράτη του ευρωπαϊκού Βορρά (Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία), που παραμένουν οι «πιστωτές» της ηπείρου. Η διαίρεση αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν οφείλεται σε δημοσιονομική αδυναμία, αλλά σε διαρθρωτικές ανισορροπίες μεταξύ Νότου και Βορρά.

Η επόμενη μέρα

Συνολικά, οι προβλέψεις του ΔΝΤ σκιαγραφούν μια πορεία σταθερής αλλά εύθραυστης ανάπτυξης, με την ανεργία και τον πληθωρισμό σε αποκλιμάκωση. Το μεγάλο στοίχημα, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι αν η Ελλάδα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς πόρους, να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και –κυρίως– να ενισχύσει τις εξαγωγές της, ώστε να στηρίξει μια πιο ανθεκτική και αυτόνομη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.