«Πράσινο φως» από ESM και EFSF για την αποπληρωμή του πρώτου μνημονίου

Σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους αποτελεί η έγκριση που έδωσαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), επιτρέποντας στην ελληνική κυβέρνηση να αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 5,29 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια αυτά αποτελούν μέρος της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF), της διμερούς χρηματοδοτικής στήριξης των 52,9 δισ. ευρώ που χορήγησαν 14 χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος στήριξης (Μάιος 2010), του γνωστού πρώτου μνημονίου.

Συγκεκριμένα, τα διοικητικά συμβούλια των ESM και EFSF αποφάσισαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση της υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής των δανείων τους (ESM/EFSF), η οποία προβλεπόταν να ενεργοποιηθεί λόγω της πρόωρης αποπληρωμής προς τους δανειστές του GLF.

Επιπλέον, ο ESM ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό αποθέματος ρευστότητας (cash buffer), ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή των δανείων του GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041.

Χάρη στις απαλλαγές αυτές, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς τους δύο οργανισμούς (ESM και EFSF), όπως προέβλεπαν οι δανειακές συμβάσεις τους.

Το μήνυμα του ESM για την ελληνική οικονομία

Ο Πιερ Γκραμένγκα, διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF, δήλωσε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας».

Ο κ. Γκραμένγκα διαβεβαίωσε πως ο ESM και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται κατόπιν επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του GLF (τα ανεξόφλητα δάνεια του GLF ανέρχονται σε 31,6 δισ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022 και το 2024.