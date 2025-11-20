Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη – Πρωτογενές 3,7% και νέα μέτρα 2,9 δισ. ευρώ

Με ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, καθώς και αποκλιμακούμενο πληθωρισμό στο 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, κατατέθηκε στη Βουλή το οριστικό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026. Το οικονομικό επιτελείο θέτει στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε 0,6% φέτος και οριακό έλλειμμα 0,2% το 2026.

Στο ίδιο πλαίσιο, το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ταχεία αποκλιμάκωση: από 145,9% του ΑΕΠ το 2025 πέφτει στο 138,2% το 2026, για να περάσει κάτω από το –πολυπόθητο– όριο του 120% το 2029.

«Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα. Δουλεύουμε σκληρά καθημερινά για όλους αυτούς τους ανθρώπους», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην παρουσίαση. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, δυναμική και προοπτική και ότι πλέον έχει μπει σε έναν δρόμο που δεν πρέπει να χαθεί.

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις 2,9 δισ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός «κουμπώνει» μέτρα συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ για το 2026:

1,76 δισ. από όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

1,14 δισ. από παρεμβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί

Επενδύσεις: Άλμα 10,2% το 2026 – πολύ πάνω από την Ευρωζώνη

Η Ελλάδα συνεχίζει να τρέχει με ταχύτερο βηματισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι επενδύσεις:

αυξάνονται από 4,5% το 2024

σε 5,7% το 2025

και απογειώνονται στο 10,2% το 2026

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων διευρύνεται στα 16,7 δισ. ευρώ (από 14,6 δισ. το 2025), ενώ η επενδυτική ένταση αναμένεται να ανέβει στο 17,7% του ΑΕΠ. Για σύγκριση, στην Ευρωζώνη η αύξηση των επενδύσεων θα κινηθεί μόλις στο 2,2% και 2,5%.

Ανεργία: Στο 8,6% – χαμηλότερο επίπεδο από το 2008

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να ανακάμπτει. Η ανεργία, που υποχωρεί σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2025, εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 8,6% το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 18ετίας.

Για έκτο συνεχόμενο έτος, ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη

Σε επιστολή τους προς τους βουλευτές, οι Κ. Πιερρακάκης και Θ. Πετραλιάς επισημαίνουν ότι η Ελλάδα μπαίνει στο 2026 με «συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη», παρά την παγκόσμια γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια.

Η Ελλάδα προβλέπεται να «τρέξει» για έκτο συνεχόμενο έτος ταχύτερα από την Ευρωζώνη, η οποία περιορίζεται στο 1,3% το 2025 και 1,2% το 2026. Το ελληνικό ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στα 260 δισ. ευρώ το 2026.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και η οικονομία ενισχύεται από το πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων: από τις ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη μέχρι την ενίσχυση οικογενειών, νέων και συνταξιούχων, την κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, τις μειώσεις ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και τα μέτρα για το στεγαστικό.

Συντάξεις και εισόδημα: Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, η νέα αύξηση συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και η ετήσια ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, σε συνδυασμό με τις νέες φορολογικές κλίμακες.

Δημόσιο χρέος: Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ε.Ε. για 6η χρονιά

Για έκτη χρονιά, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ε.Ε., με το ποσοστό να υποχωρεί στο 138,2%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Η κυβέρνηση τονίζει ότι αυτή η επίδοση δεν είναι «αυτονόητη», αλλά αποτέλεσμα «συλλογικής προσπάθειας και σταθερού μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού», που έχει συμβάλει στη συνεχή αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από διεθνείς οίκους.

Το μήνυμα: Σταθερότητα, επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα εμφανίζεται ως «σημείο σταθερότητας» στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας σε συνδυασμό με επενδύσεις και διαρθρωτικές αλλαγές είναι –όπως υπογραμμίζει το οικονομικό επιτελείο– το κλειδί για «βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου».