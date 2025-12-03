Νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Με θετικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες ολοκληρώθηκε η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (2/12) στην Αθήνα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών και οικονομικών φορέων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, που ήδη έχει φέρει απτά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και ο προγραμματισμός των επικείμενων προσκλήσεων και η πρόταση αναθεώρησής του. Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναθεώρησης, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης των νέων δράσεων, όπως και όλες τις σχετικές εισηγήσεις.

Σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων από τα μέλη της Επιτροπής ανέδειξε το αυξημένο ενδιαφέρον για τις δράσεις του Προγράμματος. Μέσα από νέες επενδύσεις, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, η τοπική οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και οι κάτοικοι αποκτούν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν σε μια δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

«Νέο παραγωγικό μοντέλο»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα μέσω επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και χρηματοδότησης έργων υποδομής και κοινωνικής συνοχής. «Επιταχύνουμε την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου με στόχο ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα επιτρέπει στους συμπολίτες μας, κυρίως στις νέες και στους νέους, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Πελοπίδας Καλλίρης, τόνισε ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση ώριμης υλοποίησης, με ποσοστά ενεργοποίησης που υπερβαίνουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού και περισσότερες από 800 ενταγμένες πράξεις σε όλες τις Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Επιπλέον, επισήμανε ότι οι επερχόμενες προσκλήσεις, ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ, θα ενεργοποιήσουν όλες τις προτεραιότητες του Προγράμματος, εστιάζοντας σε κρίσιμες τεχνολογίες και αναδυόμενες δεξιότητες.

«Στόχος μας στα επόμενα δύο χρόνια είναι η μετάβαση να αποτυπωθεί απτά στην καθημερινότητα των πολιτών, με επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής», σημείωσε ο κ. Καλλίρης, προσθέτοντας ότι η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αποτελεί συλλογική εθνική δέσμευση για την αναπτυξιακή ανάκαμψη των περιοχών που σήκωσαν διαχρονικά το βάρος της λιγνιτικής εποχής.