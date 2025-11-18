Προϋπολογισμός: Ευκαιρία για «μασάζ» στους νεοδημοκράτες βουλευτές

Την επίθεση φιλίας προς τους…ανησυχούντες γαλάζιους βουλευτές συνεχίζει το Μέγαρο Μαξίμου σε μία περίοδο, που γίνεται κατανοητό ότι η ευκαιρία για πολιτική ανάκαμψη – από τις τελευταίες – κινδυνεύει να ακυρωθεί, εάν δεν έχει επέλθει εσωκομματική ειρήνη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πως «αντίπαλος» σε αυτήν την προσπάθεια είναι η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια «γαλάζιων» βουλευτών, είτε γιατί δεν έχουν υπουργοποιηθεί έως τώρα, είτε γιατί οι για την ώρα χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της Νέας Δημοκρατίας καθιστούν δύσκολη την επανεκλογή τους. Όπως έμαθα, στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν εξισορροπητικές πρωτοβουλίες, ώστε να μετριασθεί η κατήφεια σε τμήμα της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδος.

Γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας στη συζήτηση επί του προυπολογισμού ( 13 – 17 Δεκεμβρίου ) ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ένας από τους βουλευτές, που κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν έχει…μασήσει τα λόγια του κατά συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών με πλέον πρόσφατη την κυβερνητική διαχείριση στο θέμα των ΕΛΤΑ και βέβαια είχε δεχθεί την ψυχρολουσία όταν άκουσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά, ουσιαστικά, για αποτυχημένη εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη στην οποία προήδρευε.

Μένει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί τον προάγγελο μίας ευρύτερης προσπάθειας επαναπροσέγγισης βουλευτών της συμπολίτευσης που προς το παρόν δείχνουν…παγωμένοι με το κυβερνητικό κέντρο.