«Ενημερωμένη η κ. Χρυσούλα» στέλνει τους απατεώνες... στην Αστυνομία - Το νέο σποτ της ΕΛΑΣ

Ακόμα ένα χιουμοριστικό βίντεο με κεντρικό πρόσωπο και πάλι την «κ. Χρυσούλα» έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, συνεχίζοντας την εκστρατεία ενημέρωσης των πολίτων και ειδικά των ηλικιωμένων, για τις τηλεφωνικές απάτες.



Στο σποτ, η γυναίκα λαμβάνει τηλεφώνημα από μία άγνωστη που ισχυρίζεται ότι είναι από την Πολιτική Προστασία και της λέει ότι υπάρχουν «αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας» στην περιοχή της, δίνοντάς της οδηγία να βάλει όλα τα χρυσαφικά της σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλει έξω από το σπίτι και συγκεκριμένα δίπλα από έναν κάδο, «για την ασφάλειά της».

Στη συνέχεια, ζητά από την «κ. Χρυσούλα» να της πει τη διεύθυνσή της για να έρθει «το συνεργείο να τα πάρει». Όμως, προς έκπληξή της, η ηλικιωμένη της λέει ότι το σπίτι της είναι δίπλα από την Αστυνομία, με τη γυναίκα να κλείνει αμέσως το τηλέφωνο.