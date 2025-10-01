«Μοιχεία; Εγώ ποτέ!»: Viral βίντεο της ΕΛΑΣ με την κυρία Χρυσούλα... για τις απάτες σε ηλικιωμένους

Με ένα ευφάνταστο βίντεο στα social media η Ελληνική Αστυνομία θέλει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, που το τελευταίο διάστημα σημειώνουν έξαρση.

Στα πλάνα βλέπουμε την «κυρία Χρυσούλα» στην κουζίνα του σπιτιού της να ετοιμάζει το καφεδάκι της, όταν χτυπάει το τηλέφωνό της. Από την άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται ένας άνδρας να της λέει: «Γεια σας. Η κυρία Χρυσούλα; Από τον ηλεκτρικό σας πάροχο τηλεφωνούμε για μια διαρροή που έχετε στο σπίτι σας. Θα πρέπει όμως να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, όπως πού μένετε και κάποια άλλα προσωπικά σας στοιχεία».

Τότε, η... έξυπνη ηλικιωμένη που καταλαβαίνει την παγίδα του απαντά δήθεν αφελώς: «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!».

Ο άγνωστος εκνευρισμένος της λέει: «Όχι, για το ρεύμα!»

Και ακολουθεί ο εξής σουρεαλιστικός διάλογος:

«Νεύμα; Εγώ δεν κάνω σε κανέναν. Αυτά τα λέει η νύφη μου».

«Δεν με καταλάβατε. Για το ρεύμα σας παίρνω τηλέφωνο που έχετε βλάβη και πρέπει να έρθουμε σπίτι σας να το ελέγξουμε».

«Ααα ναι να έρθετε παιδί μου, να έρθετε».

«Ωραία, πού μένετε;»

«Στο σπίτι μου»

«Ναι, πού είναι αυτό;»

«Δίπλα απ' της Λενιώς!»

Η συνομιλία τελειώνει με τον επιτήδειο απατεώνα να κλείνει απότομα το τηλέφωνο αφού κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ξεγελάσει την ηλικιωμένη.

Η Αστυνομία στο τέλος του σποτ, που ομολογουμένως έχει κλέψει τις εντυπώσεις, μας καλεί να ενημερωθούμε για τις τηλεφωνικές απάτες και να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν.