Πατροκτονία στη Λέρο: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα να επιτίθεται με γροθιές στον γιο του

Ένα βίντεο - σοκ είδε το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο. Όπως φαίνεται στα πλάνα που προβλήθηκαν στο STAR, ο ανήλικος πηγαίνει να ανέβει σε μηχανή, μέσα στο συνεργείο όπου εργάζονταν, όταν δέχεται άγρια επίθεση από τον πατέρα του. Ο άνδρας χτυπά με μανία τον γιο του, που προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα. Μάλιστα, στη συνέχεια ο πατέρας ρίχνει τη μηχανή πάνω του.



Επίσης, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε ότι πριν μερικά χρόνια, κοινωνικός λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας, στο οποίο ζούσαν τρία παιδιά: ο 17χρονος – που τότε ήταν 12 ετών – καθώς και δύο μικρότερα, 6 και 2,5 ετών. Τότε, ο ανήλικος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους συμμαθητές του ότι ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του.





Εξάλλου, το 2022, όπως γνωστοποίησε το ίδιο το «Χαμόγελο του Παιδιού, είχε γίνει καταγγελία, ενώ τον Αύγουστο ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι και τραυματίζοντάς τον. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα.



Η μητέρα του 17χρονου έχει αναφέρει ότι ο σύζυγός της συμπεριφερόταν σκληρά στο παιδί και τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, φαίνεται η κατάσταση να βελτιώθηκε στο σπίτι, όχι όμως και οι καβγάδες με τον 17χρονο.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Υπενθυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο 17,5 ετών γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.



Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες καβγάδισαν άσχημα στο συνεργείο κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.



Στην αρχή, ο γιος του φώναξε στους υπόλοιπους εργαζόμενους: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου». Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, ενώ όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την έρευνα, ο γιος του ομολόγησε.