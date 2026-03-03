Λέρος: Ελεύθερος ο 18χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα Τρίτη 3/3 μετά από πολύωρη απολογία ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Ο 18χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το σοκαριστικό βίντεο από τον καβγά

Ένα βίντεο - σοκ είδε το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο. Όπως φαίνεται στα πλάνα που προβλήθηκαν στο STAR, ο ανήλικος πηγαίνει να ανέβει σε μηχανή, μέσα στο συνεργείο όπου εργάζονταν, όταν δέχεται άγρια επίθεση από τον πατέρα του. Ο άνδρας χτυπά με μανία τον γιο του, που προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα. Μάλιστα, στη συνέχεια ο πατέρας ρίχνει τη μηχανή πάνω του.



Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Υπενθυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο 17,5 ετών γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.



Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες καβγάδισαν άσχημα στο συνεργείο κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.



Στην αρχή, ο γιος του φώναξε στους υπόλοιπους εργαζόμενους: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου». Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, ενώ όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την έρευνα, ο γιος του ομολόγησε.