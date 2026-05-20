Θρίλερ στο δάσος Στροφυλιάς: Έκαναν εργασίες και βρήκαν σε ανθρώπινα οστά

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) σε ερημική περιοχή στο δάσος της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρικής προστασίας, εργαζόμενοι εντόπισαν υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος!



Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας του χώρου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών. προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 τα οστά που εντοπίστηκαν αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.