Μυστήριο στα Χανιά: Βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία ένα εύρημα που ήρθε στο φως το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου, όταν περιπατητής εντόπισε ανθρώπινη σορό σε αποσύνθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο neakriti.gr, η σορός, που ανήκει σε άνδρα, εντοπίστηκε από τον διερχόμενο πολίτη σε βραχώδη ακτογραμμή κοντά στο χωριό Αφράτα και βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο σήψης.

Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, με λιμενικούς να σπεύδουν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για άνδρα σε κατάσταση σχεδόν πλήρους αποσύνθεσης.

Η σορός ανασύρθηκε από τα βράχια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, με βασικό στόχο την ταυτοποίησή του άνδρα μέσω ανάλυσης DNA.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η σορός εκβράστηκε από τη θάλασσα και ενδέχεται να μεταφέρθηκε στο σημείο από θαλάσσια ρεύματα, πιθανώς από μεγάλη απόσταση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.