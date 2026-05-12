Φθιώτιδα: Οχιά δάγκωσε 58χρονο που πήγε να μαζέψει ξύλα - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας, νοσηλεύεται ένας 58χρονος που τον δάγκωσε οχιά ενώ μάζευε ξύλα που άφησαν πίσω τους έργα συντήρησης, σε περιοχή της Φθιώτιδας. Σύμφωνα με το lamiareport, το δάγκωμα ήταν τόσο δυνατό, που το φίδι έμεινε κολλημένο στο δάχτυλό του ακόμη και όταν προσπάθησε να το απομακρύνει.



Ο άνδρας αναζήτησε γρήγορα ιατρική βοήθεια και στο νοσοκομείο του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ στη συνέχεια εισήχθη στη ΜΕΘ για εντατική 24ωρη παρακολούθηση.



Το οίδημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφτασε μέχρι τον ώμο, ευτυχώς όμως ο ορός ενήργησε για να εξουδετερώσει το δηλητήριο που του πέρασε το ερπετό. Όπως λένε οι γιατροί, το πρήξιμο σταδιακά θα υποχωρήσει, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει ακόμη κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο για να αποφύγει τελείως τον κίνδυνο.