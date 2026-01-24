Εύβοια: Τεράστιο φίδι αναστάτωσε παραλία στο Αλιβέρι - Δείτε φωτό και βίντεο

Ένα γιγάντιο φίδι βρέθηκε στην Εύβοια και πιο συγκεκριμένα σε παραλία το Σάββατο (24/1). Το ερπετό ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Ρίφι Αλιβερίου.

Το μεγάλο σε μέγεθος φίδι προκάλεσε, όπως –όπως αναμενόταν– αναστάτωση στην παραθαλάσσια περιοχή Ρίφι Αλιβερίου στην Εύβοια, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

EVIMA.GR

Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, το ερπετό ξεβράστηκε από τη θάλασσα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312.



Όπως δήλωσε στην ιστοσελίδα evima.gr ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Αποστόλου: «Οι εθελοντές ενημερώθηκαν από πολίτες για την ύπαρξη φιδιού που είχε βγει από τη θάλασσα στο Ρίφι, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων».



Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και, σε συνεργασία μαζί τους, το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια.

Στη συνέχεια, το ζώο απελευθερώθηκε στο Μεσονήσι, σε σημείο κατάλληλο για το φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ούτε το ίδιο ούτε οι άνθρωποι.