Αυστραλία: Γυναίκα ξύπνησε με ένα πύθωνα 2,5 μέτρων πάνω στο στήθος της

Μια τρομακτική, αλλά ευτυχώς ανώδυνη, εμπειρία έζησε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας μια γυναίκα στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ένας τεράστιος πύθωνας μήκους περίπου 2,5 μέτρων ήταν κουλουριασμένος πάνω στο στήθος της.

Η Ρέιτσελ Μπλουρ, μιλώντας στο BBC, περιέγραψε πώς, μισοκοιμισμένη, άπλωσε το χέρι της νομίζοντας ότι χάιδευε το σκυλί της, για να καταλάβει αμέσως μετά ότι ακουμπούσε κάτι λείο και… ερπετόμορφο. Ο σύντροφός της άναψε το φωτιστικό και επιβεβαίωσε το απίστευτο θέαμα: ένας carpet python είχε βρει καταφύγιο στο κρεβάτι τους.

«Μου είπε: Μωρό μου, μην κουνηθείς. Έχεις έναν πύθωνα πάνω σου», ανέφερε η Μπλουρ, περιγράφοντας τις στιγμές σοκ που ακολούθησαν. Αμέσως ζήτησε να απομακρυνθούν τα σκυλιά τους από το δωμάτιο, φοβούμενη ότι θα αντιδρούσαν επιθετικά.

Η γυναίκα, με προσεκτικές κινήσεις, άρχισε να απεγκλωβίζεται από τα σκεπάσματα, προσπαθώντας να μείνει ψύχραιμη. Όπως είπε, το φίδι πιθανότατα είχε εισέλθει μέσα από τα παντζούρια και κατέληξε πάνω στο κρεβάτι.

Αφού σηκώθηκε, με απόλυτη ψυχραιμία οδήγησε τον μη δηλητηριώδη πύθωνα προς την έξοδο. «Ήταν τόσο μεγάλο που, παρότι ήταν κουλουριασμένο πάνω μου, η ουρά του προεξείχε ακόμη έξω από το παράθυρο», σημείωσε.

Η Μπλουρ, που έχει μεγαλώσει σε περιοχή όπου τα φίδια είναι συνηθισμένο φαινόμενο, παρέμεινε ψύχραιμη σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού. «Αν είσαι ήρεμος, είναι κι αυτά ήρεμα», είπε, κάτι που δεν ίσχυε πάντως για τον αποσβολωμένο σύζυγό της.

Χιουμοριστικά πρόσθεσε ότι, αν στη θέση του πύθωνα ήταν ένας βάτραχος-κανέ, ένα από τα πιο ανεπιθύμητα και αντιαισθητικά είδη της Αυστραλίας, «θα είχε τρομοκρατηθεί πραγματικά».

Όλοι, άνθρωποι και ζώα, βγήκαν από το περιστατικό απολύτως ασφαλείς. Οι carpet pythons είναι κοινό είδος στις παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας και συνήθως τρέφονται με μικρά ζώα, όπως πουλιά.