Ινδονησία: Πύθωνας τυλίχθηκε στον λαιμό ενός ξεναγού - Μάχη για να τον απελευθερώσουν

Πανικός επικράτησε κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης σε δάσος της Ινδονησίας όταν ένας πύθωνας μήκους έξι μέτρων άρπαξε από τον λαιμό τον ξεναγό της ομάδας και τον έσερνε μέσα στο νερό.

Ο έμπειρος κυνηγός φιδιών, Χέρου, ταξίδευε σε ένα ποτάμι στο νησί Βόρνεο, όταν η ομάδα του παρατήρησε το μεγάλο ερπετό να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από τους παρευρισκομένους φαίνεται ο Χέρου να κάθεται στο πλάι του σκάφους προτού μπει στα σκοτεινά νερά. Τότε, άρπαξε το φίδι από το κεφάλι ωστόσο αυτό κατάφερε και ξεγλίστρυσε και χάθηκε μέσα στο νερό.

Στη συνέχεια όμως αναδύθηκε και με μια αστραπιαία αρπάζει τον νεαρό άνδρα και τύλιξε το σώμα του γύρω από τον κορμό του, προτού ανέβει στα χέρια και τον λαιμό του.

Το υπόλοιπο πλήρωμα έσπευσε αμέσως να σώσει τον Χέρου προσπαθώντας να απομακρύνουν τον πύθωνα ο οποίος έσφιγγε με μανία τον άνδρα ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Χρειάστηκε η παρέμβαση δυο ανδρών, με τον έναν να κρατάει το κεφάλι του πύθωνα και τον άλλο την ουρά του, για να απελευθερώσουν τελικά τον ξεναγό ο οποίος ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκε ούτε φέρει ίχνη στραγγαλισμού.

Το φίδι τελικά αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε στο σκάφος, όπου το πλήρωμα έβγαλε φωτογραφίες μαζί του πριν το ελευθερώσει στην άγρια ​​φύση.

Ο Mohamad Alisa, ο οποίος βιντεοσκόπησε την τρομακτική περιπέτεια, είπε ότι ο πύθωνας ήταν ο «μεγαλύτερος και δυνατότερος» που είχε δει ποτέ η ομάδα.