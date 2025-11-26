Οχιά «τρύπωσε» σε κτίριο στο Μαρούσι - Τι πρέπει να κάνεις αν συναντήσεις φίδι

Αναστάτωση προκλήθηκε σε κτίριο στο Μαρούσι όταν εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα φίδι και συγκεκριμένα με μια οχιά που είχε κατάφερε να «τρυπώσει» στον χώρο χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, χτες, Τρίτη 26 Νοεμβρίου, ειδοποιήθηκαν από τους ανθρώπους σε κτίριο στο Μαρούσι ότι βρήκαν μια οχιά. Ευτυχώς, οι άνθρωποι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και όλα είχαν αίσιο τέλος.

Η ΑΝΙΜΑ επικοινώνησε με την συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, την κυρία Μαρία Δημάκη, η οποία έσπευσε να βοηθήσει καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο.

Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον, τόσο για εκείνο όσο και για τους ανθρώπους.

Δείτε την ανάρτηση:

Τι κάνουμε σε περίπτωση που συναντήσουμε φίδι

Αρχικά, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην πλησιάσουμε το φίδι. Τα φίδια δεν ορμάνε, παρά μόνο αν αισθανθούν απειλή ή αν τους επιτεθούμε. Άρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομονώσουμε σε ένα μόνο δωμάτιο, αν αυτό είναι δυνατό, και να απομακρυνθούμε.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να το βγάλουμε μια καθαρή φωτογραφία και να τη στείλουμε στην ΑΝΙΜΑ για να μπορέσουν να διαπιστώσουν για τι είδος φιδιού πρόκειται και ύστερα να βοηθήσουν. Εάν είναι οχιά, η ΑΝΙΜΑ στέλνει εξειδικευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, ταυτοποιεί το είδος και δρα αναλόγως.

Μπορούμε να στείλουμε τις φωτογραφίες στο Viber, στο What’s up ή στο Messenger, στο 6972664675, ή να καλέσουμε την ΑΝΙΜΑ στο 210 95 10 075, για να μας καθοδηγήσουν καταλλήλως.

Εκτός από την ΑΝΙΜΑ μπορούμε να καλέσουμε και την Πυροσβεστική, η οποία είναι υπεύθυνη για τον απεγκλωβισμό των ζώων ή την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.