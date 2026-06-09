Φοβερό βίντεο στη Λαμία: Αγριογούρουνο «παίζει ποδόσφαιρο» σε χωράφι και γίνεται viral

Ένα τρoμερό περιστατικό σημειώθηκε στη βόρεια Λαμία, όπου ένα αγριογούρουνο έκλεψε την παράσταση όταν μπήκε σε χωράφι και άρχισε να παίζει με μια μπάλα ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, το ζώο εντοπίστηκε να κινείται στον χώρο, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω σε μία παρατημένη μπάλα ποδοσφαίρου. Η περιέργειά του φαίνεται πως ήταν αρκετή για να σταματήσει κάθε άλλη δραστηριότητα, προσεγγίζοντας το αντικείμενο με επιφύλαξη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του lamiareport.gr.

Στο οπτικό υλικό, το αγριογούρουνο διακρίνεται αρχικά να σπρώχνει διστακτικά τη μπάλα με τη μουσούδα του, δοκιμάζοντας τις… δυνατότητές του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μπάλα αρχίζει να κυλά και το ζώο φαίνεται να την ακολουθεί, σαν να επιχειρεί να την ελέγξει, προσφέροντας ένα σπάνιο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο.

#mundial #nature #fifa #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr @lamiareport.gr Στη βόρεια Λαμία βρέθηκε το νέο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου… και έχει μουσούδα! 🐗⚽ Ένα αγριογούρουνο εντόπισε παρατημένη μπάλα σε χωράφι, κούνησε χαρούμενο την ουρά του, την “κοντρόλαρε” με τη μουσούδα και χάθηκε ντριμπλάροντας μέσα στις ελιές... Άγνωστο μέχρι στιγμής τι απέγινε η μπάλα. Οι σκάουτερ πάντως έχουν ήδη ενημερωθεί. Όλα τα μεγάλα ταλέντα πάντως γεννιούντε στις αλάνες και τα χωράφια... 😄 #football

Το «παιχνίδι» διήρκεσε για λίγα δευτερόλεπτα, με το αγριογούρουνο να δείχνει να απολαμβάνει την απρόσμενη συνάντηση με το αντικείμενο, προτού τελικά απομακρυνθεί και χαθεί μέσα σε κοντινό ελαιώνα.