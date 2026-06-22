Συναγερμός στη Σαλαμίνα: Φωτιά σε πλοιάριο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στη Σαλαμίνα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε πλοιάριο που βρισκόταν σε χώρο ναυπηγείου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και εξαπλώθηκε στο σκάφος, οδηγώντας σε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

#Πυρκαγιά σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο ναυπηγείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την εξάλειψη κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης.