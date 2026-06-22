Συναγερμός στη Σαλαμίνα: Φωτιά σε πλοιάριο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Το σκάφος βρισκόταν σε χώρο ναυπηγείου, με την Πυροσβεστική να καταβάλει προσπάθεια για να μην εξαπλωθεί.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στη Σαλαμίνα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε πλοιάριο που βρισκόταν σε χώρο ναυπηγείου.
Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και εξαπλώθηκε στο σκάφος, οδηγώντας σε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο ναυπηγείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την εξάλειψη κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης.