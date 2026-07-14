Υπό έλεγχο η φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής

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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11.15 σήμερα το πρωί 14 Ιουλίου σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια Χαλκιδικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.