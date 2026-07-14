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Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Ευβοίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Εστάλη μήνυμα από το 112

Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Local News Θεσσαλονίκη Χαλκιδική

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί κοντά σε κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - 20 πυροσβέστες.

Όχημα της Πυροσβεστικής / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Όχημα της Πυροσβεστικής / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11.15 σήμερα το πρωί 14 Ιουλίου σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια Χαλκιδικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.

 Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες απο το  ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Local News Θεσσαλονίκη Χαλκιδική

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