Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο σε λαϊκές – 1 σύλληψη και πρόστιμα 9.500 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Ξηροκρήνης, κέντρου πόλης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 494 άτομα, συνελήφθη 1 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 10 διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.500 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 335 προϊόντα παρεμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους της αστυνομίας για παρεμπόριο.

