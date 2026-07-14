Αθωώθηκαν 8 κατηγορούμενοι για τους τραυματισμούς 21χρονου σε δομή ΑΜΕΑ

Αθώοι κρίθηκαν από το δευτεροβάθμιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οκτώ κατηγορούμενοι για τους επανειλημμένους τραυματισμούς ενός 21χρονου στη δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία «Άγιος Δημήτριος». Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του συγκεκριμένου περιθαλπτόμενου, του 21χρονου Πάρη, τον Νοέμβριο του 2021.

Μεταξύ των αθωωθέντων είναι δύο πρώην πρόεδροι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, προϊστάμενοι, φροντιστές και νοσηλευτές της εν λόγω μονάδας. Άπαντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν για «πρόκλησης σωματικής βλάβης, από συγκλίνουσα ενσυνείδητη αμέλεια από υπόχρεο, διά παραλείψεως».

Σε πρώτο βαθμό, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, οι κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί με ποινές φυλάκισης από 8 έως 28 μήνες, με τριετή αναστολή.

Για τον θάνατό του 21χρονου καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη από άλλο δικαστήριο ένας φροντιστής του ιδρύματος ο οποίος κρίθηκε ένοχος για «θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά αδύναμου ατόμου» αλλά η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, μέχρι το Εφετείο. Ο ίδιος φροντιστής είχε καταστεί κατηγορούμενος και στην υπόθεση που απασχόλησε το Πλημμελειοδικείο αλλά αθωώθηκε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, καταγράφηκαν συνολικά 10 περιστατικά τραυματισμού του νεαρού, μέσα σε μία τριετία. Οι εμπλεκόμενοι φροντιστές και νοσηλευτές φέρονταν ότι δεν έλαβαν μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουν τους αυτοτραυματισμούς των περιθαλπόμενων και τους τραυματισμούς λόγω συμπλοκών μεταξύ των τροφίμων. Οι κατηγορούμενοι προϊστάμενοί τους φέρονταν ότι δεν έκαναν τους αναγκαίους ελέγχους για τη λήψη μέτρων.