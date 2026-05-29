Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται υπόθεση καταγγελίας για έκθεση ανηλίκου, που αφορά εργαζομένους κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό με 17χρονη κοπέλα η οποία φέρεται να παρέμεινε επί ώρες μέσα σε λεωφορείο της δομής χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) η 52χρονη μητέρα της ανήλικης στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, οι υπεύθυνοι της μεταφοράς παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο, όπου επρόκειτο να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο όχημα που θα την οδηγούσε στον τελικό προορισμό της.

Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει για περίπου δύο ώρες μέσα στο λεωφορείο, χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελία, να γίνει αντιληπτή από συνοδούς και εργαζομένους που είχαν την ευθύνη της μεταφοράς. Η μητέρα της ανήλικης, διαπιστώνοντας ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές και κατέθεσε έγκληση σε βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων.

Για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.

